Hà Nội: Phường Phương Liệt thông tin vụ nghi vấn đưa thịt bẩn vào trường mầm non

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Phương Liệt, nhằm phản hồi kịp thời các thông tin liên quan đến lô thực phẩm có dấu hiệu bất thường tại Trường Mầm non Phương Liệt vào sáng ngày 4/11/2026, đơn vị này đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp xác minh, xử lý nghiêm túc và công khai thông tin tới phụ huynh học sinh, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối sức khỏe cho các cháu.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 4/11, trong quá trình giao nhận thực phẩm (thịt lợn) do Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp theo thực đơn hằng ngày tại Trường Mầm non Phương Liệt, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường (gồm đại diện ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên và đại diện cha mẹ học sinh) đã chủ động phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Ngay khi phát hiện sự việc, tổ tự giám sát đã báo cáo hiệu trưởng, lập biên bản tại chỗ, tạm dừng tiếp nhận lô hàng và yêu cầu Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp ngay lô thực phẩm thay thế bảo đảm chất lượng theo đúng quy định. Toàn bộ số thịt lợn nghi ngờ đã được niêm phong, lưu giữ nguyên trạng để phục vụ kiểm tra. Ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo Ủy ban Nhân dân phường và các phòng, ngành chuyên môn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân phường Phương Liệt đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trực tiếp xuống làm việc với sự tham gia của Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện Công ty Ngôi Sao Xanh và đại diện cha mẹ học sinh để xác minh,thống nhất phương án xử lý.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận nhà trường đã thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn đầy đủ, đồng thời xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý, hợp đồng và chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm theo quy định.

Kết quả test nhanh chỉ tiêu sulfite trên 2 mẫu thịt lợn (do Trạm Y tế/thành viên Đoàn kiểm tra phường) đều cho kết quả âm tính. Để bảo đảm tính khách quan, khoa học và minh bạch, đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

Ủy ban nhân dân phường Phương Liệt cho hay hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành kiểm tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau khi có kết luận từ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chính thức./.

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