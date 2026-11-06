Khánh Hòa tinh gọn trường nghề, tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên miền núi

Nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy nhanh lộ trình sắp xếp lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn, đồng thời dồn nguồn lực đổi mới phương thức truyền nghề cho thanh niên vùng khó khăn.

Theo đề án vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, toàn tỉnh sẽ sắp xếp, sáp nhập để giảm 1 cơ sở giáo dục đại học và 4 trường trung cấp, cao đẳng; hướng tới mục tiêu hoàn thành tự chủ tài chính nhóm 2 vào năm 2027.

Cùng với việc quy hoạch lại mạng lưới cơ sở đào tạo phục vụ 4 trụ cột kinh tế (công nghiệp; năng lượng; du lịch-dịch vụ; đô thị-xây dựng), tỉnh đặc biệt chú trọng việc dạy nghề thực chất cho con em đồng bào dân tộc thiểu số để giải quyết bài toán việc làm tại chỗ, giúp các gia đình thoát nghèo bền vững.

Tại xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh hiện duy trì 13 lớp trung cấp với 339 học sinh và 7 lớp văn hóa với 320 học viên.

Trong năm học 2026-2027, nhà trường tập trung đào tạo 7 ngành nghề sát với nhu cầu tuyển dụng ở cơ sở như may thời trang, điện công nghiệp, kỹ thuật xây dựng, chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, công nghệ thông tin và thú y. Học viên vừa được học văn hóa, vừa được "cầm tay chỉ việc" thực hành xưởng và tiếp cận kỹ năng số.

Nhiều con em đồng bào vùng cao sau khi học nghề đã có thể đi làm ngay tại các nhà máy, cơ sở dịch vụ trên địa bàn với thu nhập ổn định.

Với chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp cùng tham gia đào tạo kỹ năng số và nhận học viên trường nghề vào thực tập, làm việc thực tế.

Việc tinh gọn bộ máy đi đôi với gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp chính là chìa khóa để người học nghề tự tin lập nghiệp, đưa công tác giảm nghèo đa chiều đi vào chiều sâu./.

Sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải nhanh, thận trọng, chắc chắn Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu nhân lực thị trường.