Lâm Đồng củng cố y tế dự phòng, phát triển nhân lực chất lượng cao

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về "một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân," tỉnh Lâm Đồng xác định tập trung củng cố y tế dự phòng, nâng cao năng lực y tế cơ sở, phát triển nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giai đoạn 2026-2030.

Thời gian tới, địa phương ưu tiên nâng cao năng lực giám sát, phát hiện sớm và xử lý dịch bệnh; tăng cường tiêm chủng, bảo đảm an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dinh dưỡng và quản lý các bệnh không lây nhiễm ngay từ tuyến cơ sở.

Tỉnh đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí; ưu tiên người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, nhóm yếu thế và người dân vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, tỉnh cập nhật, liên thông dữ liệu sau khám, phục vụ quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước chuyển từ tập trung chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa.

Phát triển nguồn nhân lực y tế được xác định là khâu đột phá, Lâm Đồng triển khai các giải pháp đào tạo, thu hút, đãi ngộ, luân phiên và luân chuyển bác sỹ; tăng cường chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên; ưu tiên bổ sung bác sỹ, nhân lực chuyên khoa sâu, công nghệ thông tin và tài chính-kế toán cho trạm y tế, trung tâm y tế khu vực.

Tỉnh chú trọng các chuyên ngành có nhu cầu cao như tim mạch, ung bướu, đột quỵ, lão khoa, phục hồi chức năng; từng bước xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo định hướng bệnh viện đạt cấp chuyên sâu. Tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế có trọng tâm, ưu tiên các trạm y tế còn thiếu điều kiện thiết yếu, bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế khu vực có khả năng phát triển chuyên môn. Địa phương đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công-tư, thu hút đầu tư vào dịch vụ y tế chất lượng cao và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tỉnh tập trung hoàn thiện, vận hành bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử; kết nối dữ liệu khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế và sức khỏe học sinh.

Các cơ sở y tế từng bước mở rộng khám, chữa bệnh từ xa, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ trong quản lý, chẩn đoán và điều trị, gắn với bảo đảm an toàn thông tin…

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt một số kết quả tích cực. Đến ngày 30/10/2026, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc đạt 81,8% dân số; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 95,9%; tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 95%. Tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã đạt khoảng 19,15%, tiệm cận mục tiêu 20%.

Tuy nhiên, hệ thống y tế của Lâm Đồng vẫn đối mặt với tình trạng thiếu bác sỹ, chênh lệch năng lực giữa các tuyến. Năm 2026, tỷ lệ bác sỹ ước đạt 7,7 bác sỹ/10.000 dân, trong khi mục tiêu năm 2030 là 11 bác sỹ/10.000 dân.

Như vậy, tỉnh cần bổ sung khoảng 1.572 bác sỹ. Tỷ lệ giường bệnh hiện đạt 23,7 giường/10.000 dân, thấp hơn mục tiêu 32 giường/10.000 dân vào năm 2030. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số địa bàn chưa đồng bộ; việc cập nhật, liên thông dữ liệu khám sức khỏe còn khó khăn.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xác định khắc phục những hạn chế trên cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, gắn trách nhiệm người đứng đầu với nhiệm vụ, tiến độ và nguồn lực thực hiện.

Tỉnh kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ đào tạo, bổ sung bác sỹ, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, hoàn thiện hệ thống dữ liệu sức khỏe và hướng dẫn mô hình hoạt động của trung tâm y tế khu vực, trạm y tế cấp xã. Qua đó, Lâm Đồng từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn về nhân lực, cơ chế và hạ tầng, tạo nền tảng thực hiện hiệu quả các mục tiêu đột phá của Nghị quyết số 72-NQ/TW, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Bộ Y tế đề nghị tăng cường công tác dự phòng thương tích tại cộng đồng Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện quy định về dự phòng thương tích tại cộng đồng.