Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện vị trí việc làm để bố trí và tuyển dụng đúng người, đúng việc

Việc hoàn thiện vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính là cơ sở để xác định biên chế phù hợp, bố trí và tuyển dụng đúng người, đúng yêu cầu công việc, giúp Thành phố Hồ Chí Minh tính toán chế độ tiền lương, thu nhập cho cán bộ, công chức.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ những vị trí còn thiếu, hoàn thành công việc đúng tiến độ, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu, theo dõi việc triển khai.

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Phạm Thị Thanh Hiền, việc xây dựng vị trí việc làm tại cấp xã, phường đã hoàn thành ở 168/168 đơn vị, đạt 100%.

Đối với khối sở, ngành, 20/22 đơn vị đã hoàn tất; còn Thanh tra Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện.

Thành phố hiện có 1.894 đơn vị sự nghiệp công lập; việc xác định vị trí việc làm tại nhóm đơn vị này cũng là nội dung cần được tiếp tục theo dõi, triển khai.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nêu rõ xây dựng vị trí việc làm không chỉ là hoàn thiện hồ sơ tổ chức bộ máy. Từ danh mục vị trí và yêu cầu chuyên môn của từng công việc, Thành phố có cơ sở xác định tổng biên chế cần thiết cho từng sở, ngành, xã, phường; qua đó bố trí nhân lực sát với nhiệm vụ thực tế.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ Hành chính công phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Việc xác định vị trí cũng là căn cứ để tính toán tiền lương, thu nhập và các chính sách liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức. Vì vậy, mỗi đơn vị cần làm rõ vị trí nào cần có, nhiệm vụ cụ thể ra sao, tiêu chuẩn chuyên môn và năng lực cần đáp ứng.

Nếu xây dựng vị trí việc làm thiếu sát thực tế, việc xác định biên chế và bố trí cán bộ có thể không đáp ứng được yêu cầu quản lý, phục vụ người dân.

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị Thanh tra Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao rà soát lại những nội dung còn thiếu, hoàn thiện hồ sơ theo đúng nhiệm vụ đã được giao.

Trên cơ sở xác định rõ nhu cầu, các cơ quan cần chủ động phương án tuyển dụng, bố trí nhân sự; vị trí đòi hỏi chuyên môn, năng lực nào thì tuyển dụng người đáp ứng yêu cầu đó, bảo đảm phù hợp với công việc.

Cách tiếp cận này đặt trọng tâm vào việc gắn người với việc, hạn chế tình trạng xác định biên chế chung chung hoặc tuyển dụng không sát nhu cầu. Khi từng vị trí được mô tả rõ về nhiệm vụ và tiêu chuẩn, cơ quan quản lý có thể đánh giá cụ thể hơn năng lực của đội ngũ hiện có, xác định vị trí còn thiếu và xây dựng kế hoạch bổ sung nhân lực phù hợp.

Đối với cấp xã, phường, việc hoàn thành xây dựng vị trí việc làm tại toàn bộ 168 đơn vị là bước quan trọng để tiếp tục kiện toàn bộ máy ở cơ sở. Thành phố đang triển khai mô hình quản lý với yêu cầu ngày càng cao đối với chính quyền địa phương; khối lượng công việc và trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị cần được phân định rõ.

Danh mục vị trí việc làm sẽ giúp địa phương xác định nhân lực cần thiết theo chức năng, nhiệm vụ, đồng thời là căn cứ tổ chức công việc và đánh giá kết quả thực hiện. Do đó, các đơn vị không chỉ hoàn tất thủ tục mà cần rà soát kỹ nội dung chuyên môn.

Vị trí việc làm phải phản ánh đúng công việc thực tế, gắn với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đầu ra của từng cơ quan. Đây cũng là cơ sở để việc bố trí, sử dụng và tuyển dụng cán bộ đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính.

Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ và bảo đảm thời hạn báo cáo, trình cấp có thẩm quyền. Đối với những đơn vị chưa hoàn tất, cần xác định cụ thể nguyên nhân và tiến độ xử lý, tránh để chậm trễ kéo dài. Đây là nhiệm vụ quan trọng, gắn với yêu cầu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Thủ trưởng từng sở, ngành và chính quyền địa phương chủ động phối hợp, chịu trách nhiệm đối với kết quả của đơn vị mình. Các nhiệm vụ được giao cần gắn với trách nhiệm cụ thể, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu.

Việc hoàn thành đúng hạn là yêu cầu cần thiết, nhưng nội dung xây dựng vị trí việc làm cũng phải bảo đảm chất lượng, có thể sử dụng làm căn cứ trong quản lý nhân sự. Những hồ sơ còn thiếu cần được rà soát, bổ sung trên cơ sở yêu cầu thực tế, không chỉ hoàn thiện về hình thức.

Trong bối cảnh Thành phố bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ và chủ động tháo gỡ khó khăn.

Với nhiệm vụ về vị trí việc làm, sự phối hợp giữa Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương có ý nghĩa trực tiếp đến tiến độ chung. Các đơn vị cần kịp thời trao đổi về yêu cầu chuyên môn, cơ cấu nhân lực và những nội dung còn vướng để thống nhất phương án xử lý.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải nghiêm túc triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn./.

Rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm: Cơ sở bố trí cán bộ đúng người, đúng việc Hoàn thành kê khai tại toàn bộ cơ quan, đơn vị thuộc diện rà soát, Thanh Hóa tiếp tục kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, làm cơ sở xác định nhu cầu biên chế và bố trí đội ngũ phù hợp thực tiễn.