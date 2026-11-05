Một Hà Nội chủ động hội nhập và những cánh cửa mở từ London

Theo phóng viên TTXVN tại London, từ ngày 30/10-4/11, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Vương quốc Anh.

Chuyến công tác diễn ra hơn một năm sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (tháng 10/2025) - khuôn khổ hợp tác mới mà Hà Nội muốn cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Chuyến công tác hướng vào những lĩnh vực gắn bó trực tiếp với sự phát triển của thủ đô: du lịch, giáo dục-đào tạo, công nghiệp văn hóa và kết nối nguồn lực trí thức người Việt tại Anh.

Những bước đi đó dựa trên nền tảng đã có: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA), việc Vương quốc Anh gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng 607 dự án đầu tư của Anh tại Việt Nam với tổng vốn khoảng 4,66 tỷ USD (tính đến tháng 9/2025) và hơn 12.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước này.

Hoạt động mở đầu là quảng bá du lịch. Tại Hội chợ Du lịch thế giới WTM London 2026 - một trong những sự kiện du lịch quốc tế hàng đầu thế giới - thành phố Hà Nội đã tổ chức khai mạc Không gian du lịch thủ đô, nằm trong khu vực gian hàng Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã giới thiệu một thủ đô hơn 1.000 năm tuổi, nơi hội tụ Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, khu phố cổ và các làng nghề truyền thống, cùng đời sống ẩm thực, nghệ thuật và sáng tạo đương đại.

Hà Nội xác định phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, bền vững, lấy văn hóa, di sản, ẩm thực, làng nghề và sáng tạo làm nền tảng cho những sản phẩm có bản sắc.

Những con số cho thấy sức hút của điểm đến: trong 10 tháng đầu năm nay, thủ đô đã đón 30,36 triệu lượt khách, trong đó có 7,57 triệu lượt khách quốc tế; riêng lượng khách Anh năm 2025 tăng tới 23,5%.

Qua Không gian du lịch, Hà Nội mong muốn cùng doanh nghiệp hai bên xây dựng các chương trình phù hợp với nhu cầu du khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị trải nghiệm.

Nếu du lịch là cánh cửa để Hà Nội đến gần thị trường Anh, thì giáo dục-đào tạo là lĩnh vực hợp tác nổi bật và thực chất giữa hai bên.

Tại buổi làm việc với Hội đồng Anh do ông James Shipton, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam chủ trì tiếp, hai bên cùng nhìn lại một chặng đường hợp tác bền bỉ trong bồi dưỡng giáo viên, dạy và học tiếng Anh, khảo thí và đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Dấu ấn rõ nhất là 24 trường phổ thông của Hà Nội đã triển khai chương trình giáo dục tích hợp sử dụng học liệu của Vương quốc Anh, mở rộng cơ hội tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại cho học sinh thủ đô.

Trên nền tảng đó, Hà Nội đề nghị Hội đồng Anh tập trung vào những nội dung có trọng tâm - quản trị cơ sở giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ - và thống nhất xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội với Hội đồng Anh, tiến tới những đề cương hợp tác cụ thể cho giai đoạn 2027-2030.

Chuyến công tác của đoàn còn hướng tới một nguồn lực đặc biệt: những người Việt đang làm khoa học và giảng dạy tại Anh.

Hội Trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS) giới thiệu về nguồn lực và các dự án đang triển khai của Hội với Đoàn công tác thành phố Hà Nội. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Thành phố Hà Nội cũng tổ chức tọa đàm với Hội Trí thức Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ireland (VIS). Ngay tên gọi của cuộc gặp - “Kết nối nguồn lực trí thức Việt Nam tại Vương quốc Anh tham gia phát triển Thủ đô Hà Nội” - đã nói rõ mong muốn của Hà Nội.

Hiện có hơn 200 nhà khoa học, trí thức người Việt sinh sống và làm việc tại Anh, với chuyên môn trải rộng từ giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tài chính đến đô thị, môi trường và năng lượng.

Hà Nội đề nghị Hội và các chuyên gia tham gia tư vấn, góp ý cho các quy hoạch, chương trình của thành phố, đặc biệt là việc giải 30 bài toán lớn của Thủ đô.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội và Giáo sư Tristan McCowan, Phó trưởng Khoa Quốc tế của Đại học UCL, trao đổi quà tặng lưu niệm. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Trên cùng mạch phát triển nguồn nhân lực, đoàn cũng có buổi làm việc với Đại học University College London (UCL) và đề xuất thiết kế các khóa bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ và giáo viên thủ đô, cùng cơ chế học bổng và trao đổi chuyên gia.

Từ con người, chuyến công tác mở sang những mô hình và cách làm có thể học hỏi. Đoàn khảo sát mô hình đổi mới sáng tạo tại Somerset House - một công trình di sản của London nay trở thành trung tâm quy tụ cộng đồng sáng tạo lớn - và làm việc với doanh nghiệp thiết kế GreenSpace.

Cách Somerset House biến không gian di sản thành một “trung tâm sáng tạo” (creative hub) với cơ chế vận hành tự chủ là gợi ý để Hà Nội nghiên cứu một mô hình thí điểm tương tự tại thủ đô.

Ông Adrian Caddy, Người sáng lập & Giám đốc điều hành doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Greenspace, giới thiệu với Đoàn công tác thành phố Hà Nội về năng lực và hoạt động nổi bật của doanh nghiệp. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh, Thành phố Hà Nội đã chia sẻ khát vọng vươn tới một thành phố toàn cầu, mở rộng quan hệ đối ngoại thực chất với các thủ đô, thành phố lớn trên thế giới.

Thành phố mong muốn thu hút các tập đoàn tài chính và doanh nghiệp công nghệ của Anh và Ireland đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên, trong đó có Khu công nghệ cao Hòa Lạc và đặc biệt là tài chính xanh; đồng thời xem London - một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới - là đối tác để học hỏi kinh nghiệm và kết nối nguồn vốn.

Từ du lịch, giáo dục, công nghiệp văn hóa đến tri thức, các hoạt động của đoàn đều hướng tới một đích chung: chuyển quan hệ hợp tác thành những chương trình, dự án cụ thể.

Như khẳng định của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, với sự đồng hành của Đại sứ quán, Hội đồng Anh, Hội Trí thức Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ireland, cùng các đối tác quốc tế, quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với Vương quốc Anh sẽ tiếp tục được mở rộng theo hướng sâu rộng, hiệu quả và bền vững, góp phần phát triển thủ đô và củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Vương quốc Anh./.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu lý luận giữa Việt Nam và Vương quốc Anh Đoàn cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Hải Bình, làm Trưởng đoàn đã có chương trình công tác tại Vương quốc Anh từ ngày 27/9 đến ngày 3/10/2026.