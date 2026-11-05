Thông cáo báo chí số 18, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Thứ Năm, ngày 5/11/2026, ngày làm việc thứ mười tám, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng

Từ 8 giờ đến 8 giờ 10: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI với tỷ lệ 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Từ 8 giờ 10 đến 11 giờ 30: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe:

(1) Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035;

(2) Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại phiên thảo luận có 22 đại biểu phát biểu, các ý kiến cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành Luật. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung cụ thể như sau:

- Về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia: Các đại biểu tập trung cho ý kiến về: bảo đảm tính thống nhất với Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật Cảnh vệ, Luật An ninh mạng, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các luật có liên quan; bảo đảm tính hợp hiến khi quy định các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân; tiêu chí xác định, phân loại công trình an ninh, khu an ninh và công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia; thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ trong trường hợp đặc biệt cấp thiết; chế độ bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ; việc cư trú, sản xuất, kinh doanh và hạn chế dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ; cơ chế bồi thường, hỗ trợ sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình; bảo vệ cáp quang biển, hạ tầng viễn thông xuyên biên giới; lực lượng bảo vệ, chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ công trình...

- Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Các đại biểu tập trung cho ý kiến về: trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ chế thông báo, tự nghiệm thu, hậu kiểm khi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; phân loại công trình theo mức độ nguy cơ cháy, nổ; sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy, chữa cháy, vật liệu và cấu kiện ngăn cháy; phòng cháy đối với phương tiện giao thông; nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nộp hồ sơ trực tuyến; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ có liên quan; quy định chuyển tiếp, xử lý công trình, cơ sở hiện hữu không đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều

Từ 14 giờ đến 16 giờ: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Tại phiên thảo luận có 21 đại biểu phát biểu, các ý kiến cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và nhiều nội dung của dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung cụ thể như sau: nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách, nhất là giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã; xác định số bổ sung cân đối ngân sách; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến ngân sách nhà nước; lập, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước và dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách; xử lý tăng, giảm thu, chi so với dự toán và thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm; quỹ dự trữ tài chính; đối tượng chi đầu tư phát triển và các nhiệm vụ chi được bố trí từ cả nguồn chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên; thẩm quyền, điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công; nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; phân cấp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; báo cáo tình hình chấp hành ngân sách nhà nước…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 16 giờ đến 17 giờ: Quốc hội thảo luận ở Tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035.

Thứ Sáu, ngày 6/11/2026, buổi sáng, các đại biểu Quốc hội dự Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946-9/11/2026) tại Hội trường Diên Hồng (Chương trình được Truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về 2 dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về 2 dự án Luật: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường./.

Quốc hội thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI Theo Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã được bổ sung, Quốc hội kết thúc đợt 1 vào ngày 13/11/2026; giữ nguyên thời gian bế mạc vào đợt 2 ngày 21/11/2026.