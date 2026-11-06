Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng ở Lào Cai

Ngày 6/11, tại xã Chấn Thịnh (tỉnh Lào Cai), đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự và trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Phạm Văn Nhất (sinh năm 1928, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Đại Lịch, Đảng bộ xã Chấn Thịnh).

Đảng viên Phạm Văn Nhất là một trong những cán bộ lão thành tiêu biểu, sớm giác ngộ cách mạng và gắn bó trọn đời với sự nghiệp vẻ vang của Đảng.

Tham gia phong trào từ tháng 2/1946 trong lực lượng dân quân cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác (giáo viên bình dân học vụ, giao thông liên lạc kháng chiến, cán bộ tổ chức, cơ yếu, công tác nhân sự đến thanh tra), ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất kiên trung, tận tụy phục vụ cách mạng và nhân dân.

Với những cống hiến bền bỉ qua gần một thế kỷ, đồng chí vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu là: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất và Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định đây là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến không mệt mỏi và lòng trung thành son sắt với lý tưởng của Đảng của đảng viên Phạm Văn Nhất. Sự kiện không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình đồng chí Nhất mà còn thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn," tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các thế hệ đảng viên lão thành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh cuộc đời hoạt động của đồng chí là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, ý chí kiên cường và tinh thần trách nhiệm. Đó là di sản tinh thần quý báu để thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay học tập, noi theo và tiếp bước.

Phó Thủ tướng đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến đời sống, sức khỏe của các đảng viên lão thành; đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Việc trao Huy hiệu Đảng hôm nay cũng là dịp để Đảng bộ xã Chấn Thịnh củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong toàn Đảng bộ. Đảng bộ xã hiện có 1.148 đảng viên sinh hoạt tại 39 chi, đảng bộ trực thuộc.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, công tác xây dựng Đảng tại địa phương tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; riêng chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026 đã hoàn thành sớm và vượt kế hoạch (kết nạp 42/40 đảng viên, đạt 105%)./.

Đại tướng Lương Tam Quang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Hưng Yên Hưng Yên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, là quê hương của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.