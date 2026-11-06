Hà Nội: Xét xử phúc thẩm vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Ngày 6/11, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan cùng các bị cáo khác trong vụ án liên quan đến hoạt động cấp phép, thẩm định hồ sơ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Thẩm phán Hoàng Mạnh Hùng làm chủ tọa phiên tòa. Tòa phúc thẩm xem xét các kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo.

Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) và các đơn vị liên quan.

Sau thời gian xét xử, Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) mức án 12 năm tù về tội "Nhận hối lộ."

Bị cáo Lê Thanh Hà (cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) bị tuyên phạt mức án 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ."

Các bị cáo thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũ) có kháng cáo gồm: Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng) mức án 14 năm tù; Nguyễn Thành Hưng (cán bộ Văn phòng) 7 năm tù; Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng) 3 năm tù; Phan Thị Thu Trang (cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo) 3 năm tù; Phạm Viết Hương (cựu Phó Cục trưởng) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và Đỗ Vân Hương (quyền Trưởng phòng Pháp chế) 33 tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo… Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ năm 2021 đến 2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, biết và để cho Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các bị cáo đã buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp tài liệu theo yêu cầu, buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời.

Qua đó, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam cùng một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Bá Hoan bị xác định là đã ký 14 giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động thuộc diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp lễ, tết với tổng số tiền nhận hối lộ là hơn 16 tỷ đồng./.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị phạt 12 năm tù về tội nhận hối lộ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 12 năm tù về tội nhận hối lộ; 27 bị cáo khác trong vụ án cũng nhận các mức án từ án treo đến 14 năm tù.