Triển lãm 'Hòa sắc, Hội nhập': Gìn giữ cảm xúc nghệ sỹ trước 'cơn bão' AI

Triển lãm Mỹ thuật Quốc tế lần 2. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

“Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra hình ảnh và nội dung chỉ trong vài giây, cảm xúc của người nghệ sỹ luôn phải được gìn giữ,” Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam ông Đào Quốc Huy chia sẻ về Triển lãm Mỹ thuật Quốc tế lần 2.

Sự kiện do Đại học Sư phạm Mỹ thuật Trung ương (Hà Nội) tổ chức nhân dịp 56 năm thành lập trường (7/11/1970-7/11/2026) và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), bắt đầu trưng bày từ ngày 5/11.

Tham quan triển lãm, ông Đào Quốc Huy vui vì thấy nhiều chất liệu truyền thống như tranh lụa, sơn mài, tranh đồ họa… được ứng dụng rộng rãi, song song với công nghệ số, kỹ thuật và chất liệu mới.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Đào Quốc Huy. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nhưng chất liệu chỉ là phương tiện. “Giá trị của tác phẩm vẫn nằm trong cảm xúc, ý tưởng, ngôn ngữ tự thân và nhất là trong cái nhìn rất riêng của từng người nghệ sỹ. Chính điều đó là một trong những thành tố quan trọng tạo nên sự khác biệt, sự sáng tạo không thể trộn lẫn với AI,” ông Đào Quốc Huy đánh giá.

Nuôi dưỡng bản sắc nghệ thuật riêng giữa vô vàn tác động bên ngoài, đặc biệt là công nghệ tạo sinh, cũng là một mục tiêu mà nhà trường đặt ra khi tổ chức sự kiện. Với triển lãm “Hòa sắc hội nhập,” ban tổ chức lồng ghép hai lớp nghĩa.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Đăng Phượng, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Hòa sắc là sự hòa hợp giữa truyền thống và đương đại, giữa phương Đông và phương Tây. Còn Hội nhập là tâm thế vươn ra thế giới, tiếp thu cái mới nhưng không rời xa cội nguồn - một trong những yếu tố hàng đầu để định hình bản sắc ở mỗi nghệ sỹ.

Triển lãm mang đến 125 tác phẩm của các họa sỹ, giảng viên, nhà sáng tác chuyên nghiệp, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên trong và ngoài nước, chủ yếu giới thiệu tranh từ giảng viên và sinh viên của trường.

Các tác phẩm của thầy cô được trưng bày xen kẽ với tranh của sinh viên, thể hiện sự trao truyền, bình đẳng và tiếp nối. “Sự tiếp nối giữa các thế hệ ấy là điều một trường sư phạm nghệ thuật mong mỏi hơn cả,” ông Đào Đăng Phượng chia sẻ.

Một số tác phẩm của các sinh viên và giảng viên nhà trường, cùng tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh của các tác giả nước ngoài trong triển lãm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Ngoài các tác giả Việt, sự kiện còn mời đến các nghệ sỹ, họa sỹ, giảng viên, chuyên gia, khách mời yêu thích nghệ thuật từ Vương quốc Bỉ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Malaysia và Thái Lan.

Khách mời, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, ông Pieter Leenknegt dành sự quan tâm lớn cho các tác phẩm ở triển lãm. Xuất thân từ một quốc gia có lịch sử lâu đời và đang phát triển mạnh mẽ về nghệ thuật thị giác nên ông luôn quan tâm tìm hiểu khía cạnh này tại mỗi địa phương mình đi qua.

Ông Pieter Leenknegt chia sẻ từ trước tới nay, hợp tác về văn hóa giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ chủ yếu xoay quanh các lĩnh vực như âm nhạc, khiêu vũ và trùng tu, bảo tồn các công trình có giá trị kiến trúc độc đáo... Với sự quan tâm mà người Việt dành cho mỹ thuật, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam mong muốn trong tương lai sẽ có nhiều hơn các sự kiện giao lưu giữa hai nước ở lĩnh vực này.

Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, ông Pieter Leenknegt dành thời gian xem kỹ nhiều tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tác giả Mohd Radzuan Bin Mohd Rafee và các đồng nghiệp từ Malaysia thì thích thú với điểm tương đồng và đa văn hóa trong không gian nghệ thuật Việt Nam và khiến ông cảm thấy gần gũi.

"Tôi nhìn thấy rất nhiều điểm chung trong ngôn ngữ tạo hình và các đường nét. Tuy khác nhau về ngôn ngữ nhưng chúng ta đều là người châu Á và có nhiều nguồn ảnh hưởng chung trong sáng tạo. Vì vậy tôi cảm thấy rất được chào đón tại triển lãm này," ông Mohd Radzuan Bin Mohd Rafee chia sẻ./.

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