Amway Việt Nam: Sống khỏe lâu dài là động lực mới của nền kinh tế sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe chủ động và phòng ngừa bệnh tật đang trở thành những nội dung quan trọng trong nỗ lực nâng cao chất lượng sống, khi mục tiêu phát triển không chỉ dừng ở kéo dài tuổi thọ mà còn hướng đến tăng số năm sống khỏe mạnh.

Theo Nghị quyết 72-NQ/TW, mục tiêu đến năm 2030, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt 75,5 năm, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt ít nhất 68 năm. Khoảng cách giữa hai chỉ tiêu này đặt ra yêu cầu quan tâm nhiều hơn đến phòng ngừa bệnh tật và duy trì chất lượng sống, bên cạnh hoạt động khám, chữa bệnh.

Đây là nội dung được thảo luận tại Hội nghị "Kiến tạo chất lượng sống" do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị trao đổi về chất lượng sống dưới góc nhìn kinh tế, sức khỏe, hành vi tiêu dùng và môi trường sống.

Đồng hành cùng định hướng chăm sóc sức khỏe chủ động

Tại hội nghị, bà Ôn Minh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, cho rằng mở rộng số năm sống khỏe mạnh không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà còn góp phần duy trì nguồn lực lao động, năng suất và sự tham gia của người dân vào các hoạt động kinh tế-xã hội.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, theo bà Hằng, cần có sự tham gia của nhiều chủ thể. Nhà nước giữ vai trò định hướng chính sách; các tổ chức khoa học cung cấp cơ sở nghiên cứu; doanh nghiệp phát triển và đưa giải pháp đến người tiêu dùng; cộng đồng là nơi kiến thức được ứng dụng và duy trì trong đời sống hằng ngày.

"Để định hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đi vào đời sống, cần có sự kết nối giữa chính sách, khoa học và cộng đồng. Với Amway, chúng tôi mong muốn đóng góp bằng năng lực nghiên cứu, hợp tác với các tổ chức chuyên môn và những hoạt động giúp người dân tiếp cận, ứng dụng kiến thức dinh dưỡng trong cuộc sống hằng ngày," bà Hằng chia sẻ.

Theo đại diện Amway Việt Nam, chăm sóc sức khỏe chủ động cần được tiếp cận qua nhiều yếu tố gắn với sinh hoạt thường ngày, từ dinh dưỡng, vận động, quản lý cân nặng đến nước uống an toàn và môi trường không khí trong lành.

Kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Một trong những hoạt động được Amway Việt Nam triển khai là chương trình hợp tác với Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Viện Sức khỏe Nutrilite nghiên cứu thực trạng dinh dưỡng của người trưởng thành từ 20-45 tuổi. Kết quả nghiên cứu được công bố tại hội thảo khoa học "Thực trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của người Việt Nam: Thách thức và Giải pháp," cung cấp thêm thông tin tham khảo cho các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức về dinh dưỡng.

Amway hiện có hơn 800 nhà khoa học, kỹ sư và kỹ thuật viên; hơn 750 bằng sáng chế và đơn đăng ký sáng chế đang chờ cấp; danh mục hơn 450 sản phẩm, giải pháp sức khỏe. (Ảnh: Amway)

Các thông tin từ nghiên cứu này được sử dụng làm cơ sở tham khảo để xây dựng nội dung đào tạo kiến thức dinh dưỡng, hướng đến phổ biến kiến thức khoa học và khuyến khích thói quen dinh dưỡng hợp lý trong cộng đồng.

Ở quy mô toàn cầu, Amway cho biết tập đoàn hiện có hơn 800 nhà khoa học, kỹ sư và kỹ thuật viên; hơn 750 bằng sáng chế và đơn đăng ký sáng chế đang chờ cấp; danh mục hơn 450 sản phẩm, giải pháp sức khỏe. Tập đoàn cũng đã đầu tư 75 triệu USD nâng cấp nhà máy Nutrilite Spaulding tại Mỹ, phát triển gần 2.400ha đất nông trại được chứng nhận hữu cơ và duy trì hợp tác với các trường đại học, tổ chức khoa học quốc tế trong nghiên cứu về dinh dưỡng và sức khỏe dài lâu.

Bà Ôn Minh Hằng nhấn mạnh: "Đầu tư cho sức khỏe hôm nay là đầu tư cho sức sống của nền kinh tế ngày mai." Với Amway Việt Nam, việc đầu tư cho khoa học, hợp tác chuyên môn và giáo dục cộng đồng là những hướng tham gia thiết thực của doanh nghiệp vào nỗ lực thúc đẩy lối sống khỏe chủ động, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân./.

Amway Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục tại Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2026 Hai giải thưởng ghi nhận năng lực tăng trưởng, nền tảng khoa học, chất lượng của sản phẩm cùng những đóng góp bền bỉ của Amway cho cộng đồng trong gần hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam.