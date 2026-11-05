Điện gió Savan 1 của T&T Group đạt doanh thu trên 1.200 tỷ đồng sau 9 tháng vận hành

Sau chưa đầy một năm vận hành thương mại, Dự án nhà máy điện gió Savan 1 (giai đoạn 1) tại Lào do Tập đoàn T&T Group đầu tư đã ghi nhận gần 47 triệu USD (tương đương trên 1.200 tỷ đồng) doanh thu lũy kế trong 9 tháng năm 2026, hoàn thành 100% kế hoạch năm.

Kết quả này cho thấy hiệu quả kinh doanh bước đầu của nhà máy sau khi vận hành thương mại từ cuối tháng 12/2025.

“Quả ngọt” từ chiến lược đầu tư hạ tầng năng lượng xuyên biên giới

Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính quý 3/2026 của doanh nghiệp dự án, lợi nhuận gộp lũy kế 9 tháng của dự án điện gió Savan 1 (giai đoạn 1) đạt gần 42 triệu USD (tương đương gần 1.100 tỷ đồng), với tỷ suất lợi nhuận gộp xấp xỉ 89%. Con số cho thấy hiệu quả kinh doanh rất cao trong năm đầu tiên hoạt động của nhà máy.

Kết quả kinh doanh này được tạo ra sau quá trình triển khai dự án trong khoảng 16 tháng, từ hoàn thiện thủ tục, thi công nhà máy đến đầu tư hạ tầng năng lượng xuyên biên giới. Cùng với 48 tuabin của nhà máy điện gió, một hệ thống truyền tải là tuyến đường dây 220kV dài gần 70km đã được xây dựng đồng thời để đưa dòng năng lượng sạch từ tỉnh Savannakhet (Lào) về Việt Nam qua khu vực Trạm biến áp Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị).

Giai đoạn 1 của dự án điện gió Savan 1 có công suất 300MW, cung cấp khoảng 0,9 tỷ kWh điện về Việt Nam mỗi năm. Giai đoạn 2 của dự án với quy mô công suất 195MW dự kiến cũng sẽ được khởi công vào cuối năm nay. Savan 1 là dự án năng lượng đầu tiên của T&T Group tại Lào. Với việc hoàn thành 100% kế hoạch năm về doanh thu và lợi nhuận, Savan 1 đang tạo cơ sở vững chắc để T&T Group tiếp tục phát triển Savan 2 cũng tại tỉnh Savannakhet.

Tháng 10/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước, 17 giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác của doanh nghiệp đã được trao. Trong đó, dự án điện gió Savan 2 của Tập đoàn T&T Group là một trong những hợp tác lớn nhất.

Dự án điện gió Savan 2 có công suất 495 MW, tổng mức đầu tư khoảng 768 triệu USD, dự kiến vận hành thương mại chậm nhất ngày 31/12/2028. Dự án này nằm trong kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào năm 2026. Hai bên thống nhất tạo điều kiện để dự án triển khai xây dựng và vận hành thương mại phù hợp với pháp luật mỗi nước.

Khi Savan 1 và Savan 2 hoàn thành đầy đủ, tổng công suất của hai dự án điện gió của T&T Group tại Lào sẽ đạt 990MW, hình thành cụm điện gió gần 1GW cung cấp điện cho Việt Nam.

Đặc biệt, Savan 2 có thể tận dụng hệ thống truyền tải đã được hoàn thiện từ Savan 1, trong đó có tuyến đường dây gần 70 km kết nối nguồn điện tại Savannakhet với hệ thống điện Việt Nam.

Việc hạ tầng truyền tải đã được hình thành giúp giảm bớt khối lượng phải triển khai mới, hỗ trợ quá trình kết nối và đưa Savan 2 vào vận hành phù hợp với tiến độ, kế hoạch đề ra.

Nhà máy điện gió Savan 1 với các tuabin gió và hệ thống đường dây truyền tải đưa điện về Việt Nam. (Ảnh: Anh Chiến/Vietnam+)

Tầm nhìn chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng

Là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu của Việt Nam, trong những năm qua T&T Group đã tập trung vào những lĩnh vực có vai trò nền tảng đối với tăng trưởng và phát triển bền vững của Việt Nam.

Năng lượng là một trong những lĩnh vực có tầm nhìn chiến lược của T&T, gắn với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Từ năm 2013, T&T đã nghiên cứu và đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu đến năm 2035 đạt 25-30GW công suất, tương đương khoảng 10% tổng công suất nguồn của hệ thống điện Việt Nam.

Danh mục đầu tư của T&T Group trải rộng từ điện gió, điện mặt trời đến điện khí LNG, điện sinh khối, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (Battery Energy Storage System - BESS) và các nguồn năng lượng sạch khác như hydrogen xanh, amoniac xanh…

Cùng với sự phát triển của điện gió và điện mặt trời, điện khí LNG vì vậy cũng là một trong những hướng đầu tư được T&T Group quan tâm phát triển. Tại Quảng Trị, Tập đoàn đang cùng các đối tác Hàn Quốc tham gia đầu tư dự án điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1 với công suất 1.500MW.

Một dự án LNG đáng quan tâm khác mà T&T Group đang xúc tiến các thủ tục đầu tư là dự án điện khí LNG Long Sơn công suất 1.500MW tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 9/2026 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao 2 nước, T&T Energy (đơn vị thành viên của T&T Group) và TotalEnergies Gas & Power Activities đã chính thức trao thỏa thuận hợp tác phát triển dự án LNG Long Sơn.

Bên cạnh phát triển các nguồn điện, một hệ thống năng lượng có khả năng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng cao còn cần sự kết hợp giữa hạ tầng truyền tải, công nghệ lưu trữ và các giải pháp điều tiết. Trong đó, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (Battery Energy Storage System - BESS) đóng vai trò hỗ trợ cân bằng cung - cầu, đặc biệt khi tỷ trọng điện gió và điện mặt trời ngày càng tăng. Công nghệ này cho phép lưu trữ điện khi nguồn cung dồi dào và cung cấp trở lại hệ thống khi cần thiết.

Với tầm nhìn chiến lược, T&T Group hiện cũng đang mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ quốc tế trong lĩnh vực BESS và chuyển đổi số trong năng lượng, hướng tới nâng cao hiệu quả khai thác nguồn năng lượng tái tạo./.