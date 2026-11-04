Airbus trước ngã rẽ chiến lược với hai dòng máy bay A220 và A350

Theo báo La Tribune của Pháp, tập đoàn chế tạo máy bay Airbus đang cân nhắc phát triển các phiên bản có sức chở lớn hơn của hai dòng máy bay A220 và A350 nhằm mở rộng thị trường, tăng sản lượng và củng cố khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên, dù nhu cầu từ các hãng hàng không được đánh giá là rõ ràng, tập đoàn vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức do những lo ngại về hiệu quả kinh tế, năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng của chuỗi cung ứng.

Ý tưởng phát triển các phiên bản mở rộng sức chở đã được Airbus nghiên cứu trong nhiều năm. Theo Tổng Giám đốc phụ trách máy bay thương mại Lars Wagner, thị trường thực sự có nhu cầu đối với những sản phẩm này.

Tuy nhiên, tại buổi công bố kết quả kinh doanh quý 3 ngày 28/10/2026, Tổng Giám đốc điều hành Guillaume Faury khẳng định Airbus mới đang trong giai đoạn đánh giá sơ bộ, bao gồm tham vấn khách hàng, đối tác và nhà cung cấp, đồng thời xem xét tính khả thi của mô hình kinh doanh. Chưa có quyết định khởi động chương trình nào được đưa ra.

Đối với A220, phiên bản kéo dài thân máy bay, tạm gọi là A220-500, dự kiến có sức chứa 180-185 hành khách, cao hơn mức tối đa khoảng 160 hành khách của phiên bản A220-300 hiện nay.

Nếu được triển khai, phiên bản mới sẽ giúp Airbus mở rộng danh mục máy bay thân hẹp cỡ nhỏ, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh với Embraer của Brazil. Hiện dòng máy bay E2 của Embraer có kích thước nhỏ hơn nhưng giá bán thấp hơn, tạo sức ép đối với A220 trong phân khúc máy bay khu vực.

A220-500 cũng được kỳ vọng tạo động lực thương mại cho chương trình A220, được Airbus tiếp quản từ Bombardier năm 2018. Từ đầu năm 2026 đến nay, dòng máy bay này ghi nhận 158 đơn đặt hàng ròng, sau kết quả kém tích cực với 44 đơn hàng ròng năm 2025 và âm 9 đơn hàng năm 2024. Một số hãng hàng không lớn như Air France, Delta Air Lines, Lufthansa và AirAsia đã bày tỏ quan tâm đến phiên bản có sức chứa lớn hơn.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là A220 vẫn chưa đạt lợi nhuận do sản lượng bàn giao thấp và chi phí phát sinh cao. Airbus cần đạt tốc độ sản xuất khoảng 14 chiếc mỗi tháng để đưa chương trình đến điểm hòa vốn.

Nhà máy của Airbus tại Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trong khi đó, tập đoàn mới đặt mục tiêu nâng sản lượng lên 13 chiếc/tháng vào năm 2028, từ mức chưa đến 8 chiếc/tháng năm 2025, thông qua hai dây chuyền lắp ráp tại Mirabel (Canada) và Mobile (Mỹ). Việc phát triển thêm phiên bản mới trong khi chương trình hiện tại chưa đạt hiệu quả tài chính có thể làm gia tăng áp lực đầu tư và chi phí.

Ở phân khúc máy bay thân rộng, Airbus cũng đang nghiên cứu khả năng phát triển phiên bản A350 có sức chở lớn hơn A350-1000. Đây được xem là hướng đi nhằm củng cố vị thế của hãng trong phân khúc máy bay đường dài dung lượng lớn, đặc biệt trước sức ép cạnh tranh từ dòng 777-9 của Boeing.

Việc kéo dài thân máy bay và tăng sức chứa có thể giúp Airbus đáp ứng nhu cầu của các hãng hàng không khai thác những đường bay quốc tế có lưu lượng hành khách cao. Tuy nhiên, dự án cũng đòi hỏi đánh giá kỹ lưỡng về thiết kế, động cơ, chi phí phát triển và hiệu quả khai thác.

Nhìn chung, việc mở rộng A220 và A350 có ý nghĩa chiến lược đối với Airbus trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường hàng không toàn cầu. Tuy nhiên, tập đoàn phải cân đối giữa cơ hội mở rộng thị phần và yêu cầu bảo đảm lợi nhuận, nhất là khi chương trình A220 vẫn đang gặp khó khăn về tài chính. Vì vậy, dù triển vọng thị trường tương đối tích cực, Airbus nhiều khả năng sẽ chỉ đưa ra quyết định khi có đủ cơ sở chứng minh tính khả thi về thương mại, công nghiệp và tài chính./.

Airbus đối mặt thách thức chưa từng có trước lượng đơn hàng kỷ lục 9.300 chiếc Trong khi nhu cầu máy bay thương mại tiếp tục tăng mạnh, Airbus phải đẩy nhanh sản xuất, khắc phục những khó khăn trong chuỗi cung ứng và bảo đảm chất lượng để đáp ứng cam kết với khách hàng.