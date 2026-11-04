Sau 5 tháng triển khai, nguồn cung xăng E10 ổn định, tiêu thụ tích cực

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 diễn ra ngày 4/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, sau hơn 5 tháng triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, hoạt động cung ứng, phân phối và tiêu thụ cơ bản diễn ra theo kế hoạch, thị trường duy trì ổn định.

Đáng chú ý, xăng E10 đã trở thành chủng loại xăng sinh học được tiêu thụ chủ yếu, trong khi năng lực pha chế, phối trộn tiếp tục được mở rộng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nguồn cung ổn định, xăng E10 chiếm ưu thế trong tiêu thụ

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, sau hơn 5 tháng triển khai, thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối tiếp tục duy trì ổn định. Nguồn cung ethanol nhiên liệu (E100), xăng nền và các loại xăng sinh học E5, E10 cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu, chưa ghi nhận tình trạng thiếu hụt xăng sinh học trên diện rộng.

Cùng với việc bảo đảm nguồn cung, năng lực pha chế, phối trộn xăng sinh học tiếp tục được tăng cường. Đến thời điểm báo cáo, cả nước có 11 doanh nghiệp được cấp phép pha chế, phối trộn xăng sinh học, với tổng công suất đạt 1,410 triệu m³/tháng.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ xăng sinh học hiện khoảng 1 triệu m³/tháng. Như vậy, năng lực pha chế, phối trộn cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường và vẫn còn dư địa để phục vụ việc triển khai lộ trình trong thời gian tới.

Đối với nguồn cung nguyên liệu, ba nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu E100 đang hoạt động tiếp tục duy trì sản xuất, cung ứng cho thị trường. Đồng thời, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp đang rà soát khả năng khôi phục những nhà máy đã đầu tư, phát triển dự án mới và mở rộng nguồn nguyên liệu trong nước.

Về tình hình tiêu thụ, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, lũy kế từ ngày 1/6 đến hết ngày 27/10/2026, tổng lượng xăng sinh học E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4,930 triệu m³. Trong đó, xăng E10 chiếm 92,09%, còn xăng E5 chiếm 7,91%.

Theo Thứ trưởng, kết quả này cho thấy xăng E10 đã trở thành chủng loại xăng sinh học được tiêu thụ chủ yếu trong quá trình thực hiện lộ trình.

Giá xăng E10 ổn định, tiếp tục theo dõi tác động môi trường

Bên cạnh kết quả về nguồn cung và tiêu thụ, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết giá bán xăng sinh học E10 cơ bản được duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế diễn biến phức tạp.

Mua bán xăng sinh học tại một cửa hàng của Petrolimex. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Mặc dù giá năng lượng thế giới có xu hướng tăng, trong thời gian triển khai vừa qua, thị trường xăng dầu trong nước đã trải qua 19 kỳ điều chỉnh giá, gồm 11 lần tăng và 8 lần giảm.

Đặc biệt, thời gian gần đây, Chính phủ và các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp điều hành, trong đó có các chính sách về thuế, phí nhằm góp phần giảm giá xăng dầu, ổn định thị trường năng lượng.

Tại kỳ điều hành gần nhất, giá xăng dầu giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ trước. Đáng chú ý, giá xăng E10 thấp hơn xăng E5 khoảng 148 đồng/lít, góp phần ổn định mặt bằng giá xăng dầu trên thị trường.

Song song với việc điều hành giá, công tác kiểm tra, giám sát thị trường, đo lường và kiểm soát chất lượng xăng dầu tiếp tục được triển khai chặt chẽ. Theo Thứ trưởng, trong thời gian qua chưa ghi nhận những sai phạm mang tính hệ thống hoặc nghiêm trọng.

Đối với công tác tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã ghi nhận tổng cộng 315 ý kiến trong quá trình triển khai chương trình. Trong đó, có 314 ý kiến được tiếp nhận trong tháng Sáu và tháng Bảy. Đến tháng Chín và tháng Mười, số lượng phản ánh gần như không còn.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh Bộ Công Thương vẫn mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến phản ánh từ người dân, người tiêu dùng và các cơ quan thông tấn, báo chí để kịp thời xác minh, xử lý, đồng thời có thêm cơ sở phục vụ công tác quản lý, điều hành và triển khai chương trình trong thời gian tới.

Liên quan đến tác động của việc sử dụng xăng sinh học E10 đối với môi trường và chất lượng không khí, Thứ trưởng cho biết do thời gian triển khai mới khoảng 5 tháng nên kết quả quan trắc tại các địa điểm còn khác nhau, chưa đủ cơ sở để đánh giá đầy đủ và có hệ thống.

Theo Thứ trưởng, kết quả quan trắc môi trường chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đặc biệt là điều kiện thời tiết và môi trường. Vì vậy, việc đánh giá tác động cần được thực hiện trên cơ sở so sánh dữ liệu giữa các giai đoạn tương ứng, chẳng hạn cùng kỳ năm nay với cùng kỳ năm trước.

Do chương trình mới được triển khai trong thời gian ngắn, những dữ liệu quan trắc hiện có chưa đủ để đưa ra kết luận toàn diện về tác động đối với chất lượng không khí.

“Như vậy, bên cạnh việc tiếp tục bảo đảm nguồn cung, duy trì ổn định thị trường và chất lượng xăng sinh học, công tác theo dõi, đánh giá tác động môi trường sẽ cần được thực hiện trong thời gian dài hơn để có cơ sở xác định đầy đủ hiệu quả của chương trình,” Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh./.

Thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 Chính phủ triển khai thí điểm chính sách xăng E10 với quy định rõ về chất lượng, giá cả và trách nhiệm của các bên thi hành từ ngày 16/6/2026 đến hết ngày 15/6/2028.