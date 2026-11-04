Diễn biến bầu cử tại Mỹ hỗ trợ đà tăng giá của vàng thế giới

Giá vàng thế giới tăng 2% trong phiên giao dịch ngày 4/11, nhờ sự suy yếu của đồng USD sau khi đảng Dân chủ giành được những chiến thắng quan trọng trong kỳ bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Vào lúc 13 giờ 19 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 2,2% lên 4.016,01 USD/ounce, trong khi giá vàng giao tháng 12 tăng 2,2%, lên 4.026,90 USD/ounce.

Phiên này, đồng USD suy yếu sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Đồng USD hạ nhiệt giúp vàng, vốn được định giá bằng đồng tiền này, trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone, cho biết sự suy yếu của đồng USD cùng mức sụt giảm mạnh của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang tạo động lực hỗ trợ rõ nét cho giá vàng.

Vàng cũng nhận được hỗ trợ từ tình hình địa chính trị. Một quan chức cấp cao của Iran cho hay nước này và Mỹ chưa thể sớm đạt được thỏa thuận nhằm kết thúc xung đột, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng sẽ tái khởi động các chiến dịch quân sự của Mỹ sau kỳ bầu cử.

Thị trường hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 6/11 để tìm kiếm manh mối về đường hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang mỹ (Fed).

Theo công cụ FedWatch của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch hiện đặt cược 79% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12.

Lãi suất tăng cao làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lãi, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với giới đầu tư.

Cũng trong phiên này, giá bạc giao ngay tăng 3,8% lên 51,67 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 2,8% lên 1.455,71 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 4/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,4-142,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước đi lên, giao dịch quanh mức 141,2 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng trong nước sáng 4/11 tăng 200.000-600.000 đồng mỗi lượng, SJC bán ra 141,2 triệu đồng, trong khi đó tỷ giá trung tâm giảm nhưng tỷ giá tại các ngân hàng giảm mạnh tới 40 đồng.