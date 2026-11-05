Giá vàng thế giới tăng 3% sau cú hích từ bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

Giá vàng thế giới đã tăng vọt hơn 3% trong phiên 4/11 và ghi nhận mức tăng trưởng theo ngày mạnh nhất kể từ giữa tháng 8.

Đà bứt phá này diễn ra sau khi đồng USD sụt giảm mạnh trước kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong khi giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp để tìm kiếm manh mối về định hướng lãi suất.

Vào lúc 2 giờ 4 phút sáng 5/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 3,4% lên 4.059,95 USD/ounce. Kim loại quý này đã chính thức lấy lại mốc 4.000 USD/ounce sau khi rơi xuống mức thấp nhất một năm là 3.869,85 USD vào cuối tháng trước. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 cũng chốt phiên tăng 3,4% lên 4.073 USD/ounce.

Chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ đã đẩy đồng USD xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng. Việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện khiến giới đầu tư lo ngại về khả năng thắt chặt quy định đối với trí tuệ nhân tạo (AI) và những rào cản đối với tăng trưởng kinh tế.

Các chuyên gia tại công ty American Gold Exchange nhận định việc Quốc hội Mỹ rơi vào tình trạng chia rẽ có thể gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế, từ đó buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải nghiêng về chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Cùng với đó, áp lực lạm phát vẫn duy trì khi giá dầu thô Brent tiếp tục giao dịch trên mức 100 USD/thùng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện tại, theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang định giá xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 12 tới ở mức khoảng 83%.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên, song lại khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm đáng kể.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 4,9% lên 52,23 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 5,6% lên 1.496,40 USD/ounce.

Tại Việt Nam, khép phiên 4/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,4-142,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Diễn biến bầu cử tại Mỹ hỗ trợ đà tăng giá của vàng thế giới Vào lúc 13 giờ 19 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 2,2% lên 4.016,01 USD/ounce, trong khi giá vàng giao tháng 12 tăng 2,2%, lên 4.026,90 USD/ounce.