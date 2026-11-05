IEAE quy tụ hơn 300 doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, thiết bị thông minh

Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE HANOI 2026) đã chính thức diễn ra sáng 5/11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Kéo dài đến ngày 7/11/2026, triển lãm do Chaoyu Expo phối hợp cùng Công ty VINEXAD tổ chức với quy mô trên 20.000 m², quy tụ hơn 300 doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu các công nghệ tiên tiến, sản phẩm sáng tạo và những mặt hàng đang được thị trường quan tâm, mang đến trải nghiệm giao thương và tìm nguồn cung ứng điện tử, điện gia dụng tập trung, thuận tiện cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tại triển lãm, nhiều thương hiệu lớn của Trung Quốc mang đến các sản phẩm thiết kế độc quyền, được phát triển phù hợp với thị trường Việt Nam, hỗ trợ nhà phân phối và đại lý xây dựng lợi thế cạnh tranh. Các doanh nghiệp tham gia có kinh nghiệm thị trường, danh mục sản phẩm đa dạng và quy trình vận hành hoàn thiện. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận tại Việt Nam và nhiều thị trường khác, giúp doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa danh mục hàng hóa, hạn chế cạnh tranh về giá đối với các sản phẩm tương đồng.

Khách hàng trải nghiệm công nghệ tại triển lãm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn cung cấp dịch vụ OEM, ODM và gia công theo thương hiệu riêng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu của các thương hiệu nội địa và nhà nhập khẩu Việt Nam, qua đó giảm rào cản về nghiên cứu, phát triển và sản xuất, đẩy nhanh quá trình nâng cấp sản phẩm.

Cùng với các sản phẩm hoàn chỉnh, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực linh kiện điện tử và điện gia dụng cũng tham gia triển lãm, giới thiệu công nghệ sản xuất thông minh và các giải pháp hỗ trợ chuỗi cung ứng. Danh mục trưng bày bao phủ linh kiện thuộc các lĩnh vực điện tử tiêu dùng 3C, thiết bị gia dụng thông minh và thiết bị viễn thông, từ linh kiện cơ bản đến các bộ phận tích hợp hoàn chỉnh. Qua đó, triển lãm đáp ứng nhu cầu tìm nguồn cung ứng đa dạng của các nhà máy lắp ráp, đơn vị sửa chữa và doanh nghiệp liên quan, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ sinh thái cung ứng cho ngành sản xuất điện tử tại Việt Nam.

"Chúng tôi cũng mời rất nhiều nhà mua (Buyer) Việt Nam đến IEAE kết nối giao thương giữa 2 bên và hy vọng IEAE là cầu nối để kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước," ông Linhan, Giám đốc dự án IEAE cho biết thêm.

Các doanh nghiệp giao thương trực tiếp tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngoài ra, IEAE còn tập trung vào các ngành hàng được quan tâm trên thương mại điện tử, tạo nền tảng kết nối trực tiếp giữa người bán hàng trực tuyến và các nhà máy sản xuất nguồn, đặc biệt đối với những sản phẩm thiết kế độc quyền có tiềm năng bán chạy. Hướng đến người bán trên các sàn thương mại điện tử, nhà bán hàng livestream, các đơn vị MCN và KOL, triển lãm mang đến cơ hội trực tiếp trải nghiệm nhiều dòng sản phẩm nổi bật, hỗ trợ thử đơn số lượng nhỏ và nhập hàng linh hoạt.

Với nguồn hàng trực tiếp từ nhà máy và mức giá xuất xưởng, doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến có thêm lựa chọn để đưa sản phẩm mới ra thị trường với chi phí hợp lý và nắm bắt cơ hội tăng trưởng từ thương mại điện tử./.