Hưng Yên đón làn sóng đầu tư, hơn 4.300 doanh nghiệp thành lập mới

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 15,64% so với cùng kỳ năm.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của sản xuất công nghiệp, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế địa phương.

Ở nhóm công nghiệp cấp 1, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì vai trò động lực chủ lực với mức tăng 16,05%. Các lĩnh vực khác cũng giữ đà tăng trưởng khả quan: cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 15,82%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,27%...

Đáng chú ý ở nhóm công nghiệp cấp 2, nhiều lĩnh vực ghi nhận mức bứt phá mạnh mẽ, nổi bật là sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị tăng 61,23%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 36,02%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 34,57%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 34,55%.

Về sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ lực 10 tháng năm 2026, nhiều mặt hàng tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: máy cắt dùng cho bãi cỏ, công viên tăng 265,63%; tàu đánh bắt thủy hải sản và tàu chuyên dụng tăng 238,71%; loa các loại tăng 66,97%...

Trưởng thống kê tỉnh Hưng Yên Đào Trọng Truyến thông tin, cùng với đà tăng trưởng mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà khởi sắc.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh thu hút 52 dự án đăng ký mới với tổng số vốn 930,68 triệu USD. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có 1.017 dự án FDI đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký trên 19 tỷ USD.

Các quốc gia có số dự án và vốn đầu tư chủ yếu gồm: Nhật Bản với 205 dự án, tổng vốn đăng ký trên 6,8 tỷ USD (chiếm 35,70%); Trung Quốc với 398 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 4,8 tỷ USD (chiếm 25,57%); Hàn Quốc với 216 dự án, vốn đăng ký hơn 2,2 tỷ USD (chiếm 11,98%).

Theo ông Đào Trọng Truyến, môi trường đầu tư thông thoáng cùng hạ tầng phát triển đồng bộ đã thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng thành lập doanh nghiệp mới. Trong 10 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 4.364 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 46.498 tỷ đồng.

Ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy dẫn đầu về số lượng với 1.748 doanh nghiệp (tổng vốn 7.038 tỷ đồng); công nghiệp chế biến, chế tạo với 857 doanh nghiệp (tổng vốn 8.906 tỷ đồng).

Đáng chú ý, ngành kinh doanh bất động sản tuy chỉ có 154 doanh nghiệp thành lập mới nhưng lại dẫn đầu về thu hút dòng vốn với trên 22.000 tỷ đồng, chiếm 47,34% tổng vốn đăng ký.

Thị trường nội địa 10 tháng năm 2026 cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh ước đạt 250.405 tỷ đồng, tăng 17,41% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 123.172 tỷ đồng (tăng 18,31%); dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 12.659 tỷ đồng (tăng 17,87%); du lịch, lữ hành đạt 103 tỷ đồng (tăng 16,79%); các ngành dịch vụ khác đạt 114.471 tỷ đồng (tăng 16,40%), trong đó kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng chi phối 88,47%...

Mới đây, tại phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo, thời gian còn lại của năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là giai đoạn nước rút để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Theo đó, các sở, ngành và địa phương phải chủ động đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, thống nhất cao từ nhận thức đến tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thu tiền sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Đối với các chỉ tiêu đạt thấp hoặc tiến độ chậm, phải rà soát, khắc phục ngay trong nửa đầu tháng 11; thành lập các tổ công tác trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở. Việc đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị cuối năm sẽ lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối cùng và hiệu quả công việc làm thước đo khách quan, thực chất./.

Phú Thọ rót hơn 20.000 tỷ đồng đầu tư công và thu hút gần 2,5 tỷ USD vốn FDI Trong 10 tháng năm 2026, tỉnh Phú Thọ ghi nhận bứt phá mạnh mẽ ở tiến độ giải ngân ngân sách và thu hút dòng vốn ngoại, tạo động lực then chốt hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.