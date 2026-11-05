Cục Hải quan và VAFIE ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Ngày 5/11, Cục Hải quan và Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường tham vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực thi pháp luật hải quan.

Hoạt động ký kết nằm trong Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2026. Thỏa thuận hướng tới thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, phát huy vai trò cầu nối của Hiệp hội trong tập hợp, phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp đồng thời tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, góp phần cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên thống nhất triển khai bốn nhóm hợp tác, gắn việc hỗ trợ doanh nghiệp với công tác tham vấn và hoàn thiện chính sách Hải quan.

Thứ nhất, trao đổi thông tin, tuyên truyền và phổ biến chính sách, pháp luật. Theo đó, Cục Hải quan cung cấp thông tin về pháp luật hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Chiến lược phát triển, chương trình cải cách, hiện đại hóa và kế hoạch chuyển đổi số của ngành Hải quan. Hiệp hội sẽ phối hợp truyền tải đến doanh nghiệp thành viên đồng thời chia sẻ tình hình hoạt động, sáng kiến, kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn của doanh nghiệp, góp phần nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật.

Thứ hai, phối hợp tiếp nhận, giải đáp và xử lý khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, Hiệp hội cập nhật, tổng hợp, phân loại vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp thành viên và chuyển đến Cục Hải quan. Trên cơ sở tiếp nhận, Cục Hải quan sẽ phối hợp giải đáp, xử lý các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; Đối với nội dung vượt thẩm quyền, Hải quan sẽ xem xét tổng hợp, báo cáo hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Hoạt động này được thực hiện định kỳ 6 tháng hoặc theo yêu cầu của Hiệp hội.

Thứ ba, tăng cường tham vấn xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật. Hai bên phối hợp tham vấn các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Chiến lược, kế hoạch, chương trình cải cách, hiện đại hóa, chuyển đổi số của ngành Hải quan và các vấn đề liên quan đến việc tham gia điều ước quốc tế về hải quan. Nội dung tham vấn còn bao gồm nâng cao chất lượng phục vụ, điều kiện làm thủ tục, tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn của công chức hải quan và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật.

Thứ tư, phối hợp tổ chức các hoạt động chuyên đề, tập huấn và đối thoại. Hai bên thực hiện trao đổi, thống nhất tổ chức hội nghị đối thoại, hội thảo chuyên đề, tập huấn và các chương trình phổ biến, tìm hiểu pháp luật hải quan. Hiệp hội phối hợp giới thiệu doanh nghiệp tham gia các chương trình khuyến khích tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan; Chia sẻ kinh nghiệm về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nhận diện hành vi gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ và các vấn đề thực tiễn phục vụ quản lý hải quan.

Để đảm bảo hiệu quả thực tiễn, các hoạt động hợp tác sẽ được triển khai linh hoạt thông qua cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, bao gồm hội nghị, khảo sát thực tế, thư điện tử và cổng thông tin điện tử.

Cục Hải quan cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp thành viên VAFIE tham gia quan hệ đối tác với cơ quan hải quan các cấp. Bên cạnh đó, VAFIE khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp chủ động khắc phục những hạn chế trong quá trình thực thi pháp luật. Định kỳ hằng năm, hai bên sẽ tổ chức đánh giá kết quả và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Cơ chế phối hợp và tham vấn thường xuyên hướng tới kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi chính sách, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp./.

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