Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc để thu hút vốn đầu tư từ Hàn Quốc

Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút dòng vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, hạ tầng và năng lượng xanh; cam kết đồng hành, cải thiện môi trường đầu tư và tháo gỡ kịp thời những khó khăn của doanh nghiệp.

Đây là nội dung được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ngành trao đổi tại Hội nghị Đối thoại giữa Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, ngày 5/11.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC thông tin: Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc được Thành phố duy trì thường niên từ năm 2021, trở thành kênh trao đổi trực tiếp nhằm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thông thoáng.

Hiện, Thành phố có hơn 4.500 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động, cùng cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống, làm việc và học tập đông đảo nhất cả nước.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Trong định hướng phát triển trở thành siêu đô thị hiện đại, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Thành phố xác định thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là các dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và thân thiện môi trường, là một trong những động lực quan trọng. Thành phố đang tập trung phát huy các cơ chế, chính sách mới, mở rộng cơ hội đầu tư vào bán dẫn, Trí tuệ Nhân tạo, kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch và trung tâm tài chính quốc tế.

Theo ông Phạm Quang Nhật, Hàn Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, với hơn 3.400 dự án; đồng thời, đứng thứ hai về tổng vốn đăng ký, đạt hơn 15,8 tỷ USD tính đến cuối tháng 9/2026.

Thành phố đang kêu gọi đầu tư 200 dự án thuộc 9 nhóm lĩnh vực; trong đó, có nhiều lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của doanh nghiệp Hàn Quốc như: điện tử, bán dẫn, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, phát triển khu công nghiệp thế hệ mới, giao thông đô thị, cảng biển, logistics và phát triển đô thị.

Tại phiên đối thoại trực tiếp, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tập trung phản ánh những vướng mắc trong quy hoạch, chuyển đổi khu công nghiệp, di dời cơ sở sản xuất và tiếp cận chính sách ưu đãi đầu tư. Nêu khó khăn thực tế, ông Woo Gong, Phó Tổng Giám đốc Công ty Young Woo, cho biết doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam từ năm 2004, hoạt động tại Hóc Môn từ năm 2012 theo mô hình sản xuất ODM.

Sau 14 năm hoạt động, doanh nghiệp được thông báo phải di dời nhà máy trong thời hạn 6 tháng. Doanh nghiệp mong muốn Thành phố xem xét gia hạn thời gian để có phương án chuyển tiếp phù hợp, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phản hồi doanh nghiệp, đại diện Sở Công Thương, Sở Tài chính và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (HEPZA) cho biết Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng Đề án chuyển đổi các khu công nghiệp, khu chế xuất theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sinh thái và khu công nghiệp thế hệ mới.

Đại diện Thuế Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi các vấn đề về chính sách, thủ tục thuế cho doanh nghiệp tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Đối với các cơ sở sản xuất phải di dời khỏi khu dân cư, Thành phố định hướng gắn việc di dời với rà soát, giới thiệu quỹ đất công nghiệp thay thế; đồng thời, nghiên cứu chính sách hỗ trợ lãi suất cho các chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp tham gia chuyển đổi.

Liên quan đến chính sách ưu đãi đối với dự án công nghệ cao, ông Phạm Văn Đại, Giám đốc Công ty Hyosung, cho biết Tập đoàn Hyosung đã đầu tư hơn 800 triệu USD tại Việt Nam. Nhà máy ở Phú Mỹ sản xuất các loại vật liệu công nghiệp tiền chất; trong đó, có BDO từ nguyên liệu sinh học. Đây là dự án có công nghệ mới, chi phí nghiên cứu và đầu tư hạ tầng lớn, trong khi thị trường sản phẩm sinh học vẫn đang phát triển, khiến doanh nghiệp chịu áp lực về giá thành và khả năng cạnh tranh trong giai đoạn đầu.

Theo ông Phạm Văn Đại, dù dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, sản phẩm Bio-BDO thuộc lĩnh vực công nghệ cao nhưng doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện thủ tục để được công nhận dự án công nghệ cao và tiếp cận chính sách ưu đãi.

Các quy định liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên ngành, cùng điều kiện về quy mô vốn đầu tư lũy kế hoặc doanh thu, chưa thực sự phù hợp với đặc thù của dự án công nghệ sinh học trong giai đoạn đầu triển khai. Doanh nghiệp đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố phân công một đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục và tiếp cận các chính sách ưu đãi dành cho dự án công nghệ cao.

Giải đáp kiến nghị này, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về các cơ chế hỗ trợ theo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) cho phép hỗ trợ tối đa 100% kinh phí nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược; miễn thuế nhập khẩu máy móc, vật tư chuyên dùng cho nghiên cứu; hỗ trợ chi phí bảo hộ sở hữu trí tuệ và hỗ trợ lãi suất vay tối đa 10%/năm trong thời hạn đến 5 năm.

Đối với nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất Bio-BDO, Sở Nông nghiệp và Môi trường định hướng Hyosung nghiên cứu hợp tác phát triển vùng nguyên liệu nông nghiệp công nghệ cao quy mô từ 3.000 ha với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoặc kết nối các vùng nguyên liệu mía tập trung tại Tây Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ, Đắk Lắk và Gia Lai.

Bên cạnh các vấn đề đầu tư, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng nêu những bất cập trong thủ tục cấp phép hàng tiêu dùng nhập khẩu, khai báo tạm trú đối với người nước ngoài, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, quyết toán thuế khi giải thể hoặc chuyển địa điểm doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực thuế, doanh nghiệp phản ánh một số hồ sơ quyết toán thuế khi giải thể hoặc chuyển địa điểm kéo dài nhiều năm; có trường hợp được yêu cầu cung cấp những tài liệu chưa rõ mức độ cần thiết. Doanh nghiệp đề nghị công khai thời hạn giải quyết và quy định cụ thể phạm vi tài liệu giải trình.

Ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Ngoài ra, việc yêu cầu thành phần hồ sơ, công chứng không thống nhất giữa cán bộ thụ lý đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC) cũng cần được rà soát và xử lý dứt điểm.

Ghi nhận những vướng mắc và đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Nguyễn Công Vinh,Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hồ Chí Minh đề nghị các sở, ngành và cơ quan liên quan thực hiện phương châm lắng nghe phải đi đôi với hành động, khẩn trương làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc thuộc thẩm quyền; ban hành hướng dẫn cụ thể hoặc kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

“Trong vòng 15 ngày làm việc sau Hội nghị, các cơ quan phải cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết từng kiến nghị; trường hợp chưa thể xử lý dứt điểm phải nêu rõ nguyên nhân, hướng giải quyết và thời hạn dự kiến hoàn thành. Với vấn đề liên ngành, cần xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, không để doanh nghiệp phải liên hệ nhiều nơi cho cùng một nội dung,” ông Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.

Ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự đồng hành của chính quyền Thành phố đối với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc; đồng thời, nhấn mạnh, bên cạnh thu hút các nhà đầu tư mới, việc hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động duy trì sản xuất, mở rộng đầu tư cũng là thông điệp quan trọng để củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc cam kết tiếp tục tuân thủ pháp luật Việt Nam, chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường làm việc an toàn và phát triển hài hòa với địa phương./.

Thúc đẩy kết nối đầu tư giữa địa phương với doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc Việc tăng cường kết nối trực tiếp giữa các địa phương Việt Nam với doanh nghiệp Hàn Quốc góp phần phát huy lợi thế bổ trợ, mở rộng cơ hội đầu tư và đưa hợp tác song phương đi vào thực chất.