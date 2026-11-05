Giảm lãi suất cho vay: Doanh nghiệp có thêm nguồn lực cuối năm

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, đến nay, toàn bộ 46 ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Cùng với việc giảm chi phí huy động, hơn 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng ưu đãi với mức giảm lãi suất từ 1,5%-2%/năm.

Trong giai đoạn cao điểm sản xuất, kinh doanh cuối năm, việc các ngân hàng giảm lãi suất cho vay đang giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí vốn. Một số doanh nghiệp cho biết khoản tiền tiết kiệm lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, tạo thêm dư địa duy trì sản xuất, chuẩn bị nguồn hàng và chăm lo cho người lao động.

Giảm lãi suất cả khoản vay cũ và mới

Ở phía huy động, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng 100% vốn nước ngoài giảm lãi suất tiền gửi niêm yết phổ biến 0,5%/năm; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần giảm phổ biến 0,5%-0,7%/năm. Đây là tiền đề để các ngân hàng giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Diễn biến lãi suất thực tế cũng ghi nhận sự điều chỉnh. Giai đoạn cuối tháng 10/2026, lãi suất tiền gửi phát sinh mới bình quân giảm khoảng 0,4%/năm so với giữa tháng. Trong cùng giai đoạn, lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân giảm khoảng 0,2%-0,5%/năm.

Việc giảm lãi suất được triển khai đối với cả khoản vay mới và dư nợ hiện hữu, giúp khách hàng đang vay vốn được chia sẻ chi phí tài chính.

Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân đội (MB) cho biết đơn vị này đã chủ động giảm lãi suất cho cá nhân, doanh nghiệp thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Mức giảm bình quân từ 1,5%-2%/năm, áp dụng cho cả khoản vay cũ và mới.

Đối với khoản vay cũ, khi đến kỳ điều chỉnh lãi suất, MB chủ động giảm cho khách hàng mà không yêu cầu thực hiện thêm thủ tục hành chính. Đến cuối tháng 10/2026, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân sau điều chỉnh ở mức 8-9%/năm, còn lãi suất trung hạn khoảng 9%-10%/năm.

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ông Bạch Thành Long - Phó Tổng Giám đốc, cho biết ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất huy động 0,5% từ ngày 20/10/2026, tạo nền tảng hạ lãi suất cho vay.

Từ ngày 19/10 đến hết năm 2026, Vietcombank triển khai chương trình tín dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên với mức giảm 1,5%-2%/năm. Riêng một số lĩnh vực thiết yếu như thương mại tiêu dùng, thương mại xăng dầu, mức giảm lên tới 3%/năm.

Vietcombank giảm tới 3%/năm cho lĩnh vực thiết yếu.(Ảnh: Vietnam+)

Theo ông Long, gần 17.000 khách hàng đã được thụ hưởng chính sách, gồm hơn 3.000 doanh nghiệp và gần 14.000 cá nhân, hộ kinh doanh, với quy mô dư nợ được giải ngân khoảng 100.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Vietcombank tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội, thanh niên trẻ mua nhà, các lĩnh vực ưu tiên và tín dụng xanh.

Với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc cho biết ngân hàng đã triển khai 24 chương trình tín dụng ưu đãi, quy mô 600.000 tỷ đồng. Dư nợ hiện đạt khoảng 300.000 tỷ đồng, với lãi suất thấp hơn 2%-2,5% so với mức cho vay thông thường.

Từ tháng 10/2026, Agribank tiếp tục giảm lãi suất đối với dư nợ hiện hữu và khoản vay mới. Đến ngày 31/10, khoảng 200.000 tỷ đồng dư nợ cũ được giảm lãi suất, trong đó có khoản giảm tới 2,5% so với mức đang áp dụng, tùy đối tượng khách hàng và mục đích sử dụng vốn. Hơn 100.000 tỷ đồng dư nợ cho vay mới phục vụ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên được áp dụng lãi suất ưu đãi giảm 2%-2,5%/năm.

Agribank yêu cầu giám đốc các chi nhánh nghiêm túc thực hiện, đồng thời giao các đơn vị tại trụ sở chính kiểm tra, giám sát và có hình thức kỷ luật đối với chi nhánh không tuân thủ, bảo đảm việc giảm lãi suất mang lại lợi ích trực tiếp cho khách hàng.

Doanh nghiệp giảm chi phí, chủ động dòng tiền

Từ phía doanh nghiệp, tác động của việc giảm lãi suất được thể hiện qua khoản chi phí tiết kiệm hằng tháng và khả năng chủ động hơn trong sử dụng dòng tiền.

Bà Phạm Thị Hải - Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Tôn Thép Việt Pháp cho biết cuối tháng Mười, doanh nghiệp nhận được thông báo giảm lãi suất từ một số ngân hàng với mức giảm khoảng 1,5%, đưa lãi suất khoản vay về khoảng 6,1%/năm.

Theo bà Hải, mức lãi suất này gần bằng mặt bằng năm 2025, giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng tiền lãi mỗi tháng. Nguồn tiền được dành để tái đầu tư, mua nguyên vật liệu, tiếp tục sản xuất, kinh doanh và chuẩn bị chi trả lương, thưởng cuối năm cho người lao động.

Agribank ưu tiên ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tín dụng, từ thẩm định, phê duyệt cho vay đến kiểm tra, giám sát mục đích sử dụng vốn. (Ảnh: Vietnam+)

Bà Trần Phương Linh - Trưởng ban Tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor cho biết doanh nghiệp đã nhận được thông báo giảm lãi suất từ các ngân hàng, với mức giảm 0,5%-1,5% tùy khoản vay.

Đây là thời điểm doanh nghiệp cần nhiều vốn để hoàn tất các công trình xây dựng, mua nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị nguồn lực tái đầu tư cho năm mới. Nhu cầu vốn xoay vòng mỗi tháng của Austdoor khoảng 300-400 tỷ đồng; vào cao điểm cuối năm có thể tăng lên 500-600 tỷ đồng.

Việc giảm lãi suất giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, bổ sung vốn cho sản xuất, kinh doanh và tăng lợi ích cho người lao động. Theo bà Linh, chi phí vốn đầu vào ổn định cũng tạo tiền đề giữ ổn định giá bán đầu ra, qua đó khách hàng, người dân được hưởng lợi.

Austdoor dự kiến tăng trưởng khoảng 35% trong năm 2026 và đặt mục tiêu năm 2027 tương tự hoặc cao hơn nếu lãi suất tiếp tục giảm hoặc được giữ như hiện nay.

Cùng với giảm lãi suất, các ngân hàng đang chú trọng rút ngắn quy trình, thời gian xử lý hồ sơ để tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn.

Bà Phùng Thị Bình cho biết Agribank ưu tiên ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tín dụng, từ thẩm định, phê duyệt cho vay đến kiểm tra, giám sát mục đích sử dụng vốn. Các giải pháp hướng tới rút ngắn thời gian phê duyệt, tạo thuận lợi cho cả ngân hàng và người vay.

Về điều hành, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng quyết liệt triển khai giải pháp giảm mặt bằng lãi suất; có biện pháp xử lý đối với đơn vị không chấp hành chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan quản lý.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, kịp thời hỗ trợ thanh khoản, nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng, góp phần giảm mặt bằng lãi suất.

Tín dụng được định hướng vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Các tổ chức tín dụng phải kiểm soát chặt chẽ vốn vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đồng thời ứng dụng chuyển đổi số trong quy trình cấp tín dụng, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Việc điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá tiếp tục bám sát diễn biến trong nước và quốc tế, phối hợp các công cụ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Với doanh nghiệp, hiệu quả của giảm lãi suất được thể hiện ở khoản chi phí thực tế tiết kiệm được. Khi nguồn tiền này tiếp tục quay lại mua nguyên liệu, tái đầu tư và chăm lo cho người lao động, chính sách hỗ trợ vốn sẽ có thêm tác động thiết thực đối với sản xuất, kinh doanh./.

Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý tổ chức tín dụng không thực hiện giảm lãi suất Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh khoản, tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất, đồng thời có biện pháp xử lý các tổ chức tín dụng không thực hiện đúng chỉ đạo.