Bộ Tài chính: Giảm thuế xăng, giá điện góp phần kiềm chế lạm phát

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra trưa 4/11, trả lời câu hỏi của báo chí về các kịch bản điều hành giá nhằm kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo mục tiêu khoảng 4,5%, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết áp lực điều hành giá trong những tháng cuối năm đang rất lớn.

Theo Thứ trưởng, CPI bình quân 10 tháng năm 2026 tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% của cả năm. Riêng tháng 10, CPI tăng 0,2% so với tháng trước, trong khi lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng tăng khoảng 4,24%.

Trước diễn biến này, Chính phủ đã xây dựng các kịch bản điều hành giá, tập trung vào những giải pháp nhằm ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm nhóm giải pháp kiểm soát lạm phát cuối năm

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, trong tháng 10/2026, Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo, để đánh giá tình hình và thảo luận các kịch bản điều hành giá.

Tại cuộc họp, Bộ Tài chính đã trình năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu kiểm soát CPI bình quân năm 2026 ở mức khoảng 4,5%.

Trọng tâm trước hết là chủ động theo dõi, dự báo diễn biến giá cả thị trường, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu. Các bộ, ngành và địa phương phải thường xuyên cập nhật diễn biến giá trong nước và quốc tế, kịp thời tham mưu các giải pháp phù hợp, tránh bị động trước những cú sốc về giá.

Cùng với đó, bảo đảm nguồn cung và ổn định giá các mặt hàng thiết yếu được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Các bộ, ngành, địa phương cần chủ động xây dựng phương án cân đối cung cầu, dự trữ và lưu thông hàng hóa, nhất là xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc và vật tư y tế.

Đặc biệt, cần chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, tăng cường kết nối cung cầu giữa các địa phương nhằm hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng hoặc thiếu hụt hàng hóa cục bộ.

Một giải pháp khác là phối hợp đồng bộ các chính sách kinh tế vĩ mô, trong đó điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, gắn kết chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chính sách thuế, phí phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Đối với những mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quyết định giá, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu điều hành thận trọng, rà soát kỹ thời điểm và mức độ điều chỉnh. Các bộ, ngành phải đánh giá đầy đủ tác động của việc điều chỉnh giá đến CPI, đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Trong đó, việc điều hành giá các mặt hàng chiến lược, thiết yếu như xăng dầu và điện cần được đặc biệt chú trọng.

Bên cạnh các giải pháp trên, công tác kiểm tra, giám sát thị trường sẽ tiếp tục được tăng cường, nhất là việc kê khai, niêm yết giá và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá hoặc lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm, lễ, Tết để trục lợi.

Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu điều chỉnh giảm giá bán phù hợp khi chi phí đầu vào giảm. Đối với những địa phương có CPI tăng cao, cần phân tích rõ nguyên nhân theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ để triển khai các biện pháp quản lý giá có trọng tâm, trọng điểm.

Quang cảnh buổi hợp báo. (Ảnh: Vietnam+)

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, quan điểm xuyên suốt trong điều hành là nỗ lực thực hiện mục tiêu kiểm soát CPI bình quân năm 2026 ở mức khoảng 4,5%, không chủ quan trước các rủi ro phát sinh, đồng thời bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận rằng nếu các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% trong năm 2026 có thể đạt được.

Giảm thuế xăng và giá điện góp phần hạ nhiệt CPI

Liên quan đến tác động của việc đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% và giảm giá bán lẻ điện bình quân 2%, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết đây là những chính sách quan trọng nhằm giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, đồng thời góp phần kiểm soát lạm phát.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45, quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng ở mức 0%.

Chính sách có hiệu lực từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027, dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước gần 7.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh giảm 2%, góp phần giảm chi phí sinh hoạt của người dân và chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đánh giá tác động của hai chính sách đến CPI, Thứ trưởng cho biết điện sinh hoạt thuộc nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, có trọng số 4,81% trong rổ hàng hóa tính CPI. Trong khi đó, xăng dầu thuộc nhóm giao thông, có trọng số 4,53%.

Đây đều là những mặt hàng thiết yếu, có tác động trực tiếp đến chỉ số giá của các nhóm hàng tương ứng, đồng thời ảnh hưởng gián tiếp đến chi phí sản xuất, vận chuyển, lưu thông và phân phối nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khác.

Theo tính toán thống kê được ông Chi công bố, việc giảm giá điện 2% và đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% dự kiến giúp CPI tháng 11/2026 giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm so với tháng 10. Đối với CPI bình quân cả năm 2026, hai chính sách này dự kiến góp phần làm giảm khoảng 0,08 điểm phần trăm.

Không chỉ tác động đến CPI, việc giảm giá xăng dầu còn có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động vận tải và logistics, do nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí của doanh nghiệp.

Cụ thể, chi phí xăng dầu chiếm khoảng 40% giá thành vận chuyển hành khách đường sông và khoảng 40-50% đối với vận tải đường bộ. Vì vậy, việc giảm giá xăng dầu sẽ góp phần giảm chi phí vận chuyển, qua đó tạo điều kiện giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ.

Tương tự, việc giảm giá điện 2% giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí đầu vào trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời giảm gánh nặng chi tiêu sinh hoạt của các hộ gia đình.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, việc triển khai đồng thời các chính sách giảm thuế xăng và giá điện không chỉ góp phần ổn định mặt bằng giá, hỗ trợ đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp mà còn tạo thêm điều kiện thuận lợi để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế./.