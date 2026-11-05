Giá vàng trong nước giảm mạnh 2 triệu đồng phiên chiều 5/11

Sau khi tăng mạnh ở phiên giao dịch sáng, chiều nay (5/11) hai thương hiệu vàng trong nước lại điều chỉnh giảm mạnh tới 2 triệu đồng/lượng, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng giảm tới 90 đồng.

Kết thúc phiên giao dịch, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Doji, vàng SJC đang giao dịch ở mức 139,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại Công ty Phú Quý, vàng SJC giao dịch 139-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cùng giảm 2 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng xu hướng đi xuống, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 139-142 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 138,4-142,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.124 USD/ounce, giảm nhẹ 8 USD so với phiên sáng. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 14,3 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ phiên chiều nay cũng giảm mạnh. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.390-25.800 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 90 đồng. Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.470-25.815 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 40 đồng/lượng. Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.370-25.815 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 70 đồng/USD.

Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.410-25.800 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 90 đồng/USD so với phiên trước./.

Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần Vào lúc 6 giờ 09 phút GMT (13 giờ 09 phút giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,6%, lên 4.123,71 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 20/10 vào đầu phiên.