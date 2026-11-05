Grab điều chỉnh chính sách giá, phí sau rà soát của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa thông tin kết quả xác minh sơ bộ đối với chính sách giá, phí của Công ty TNHH Grab sau khi ghi nhận phản ánh của một số đối tác tài xế cung ứng dịch vụ vận tải hành khách qua ứng dụng này.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, từ cuối tháng 8/2026 đến giữa tháng 9/2026, một số tài xế phản ánh giá cước của một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi họ phải chịu chi phí đầu vào và các khoản phí, chiết khấu, khấu trừ do Grab áp dụng, ảnh hưởng đến thu nhập thực tế.

Các ý kiến cũng đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh giá cước, mức phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ và việc thông báo, thay đổi các chính sách này.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã làm việc với Grab, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu, giải trình; đồng thời gặp đại diện tài xế để làm rõ phản ánh. Cơ quan này cũng thu thập thông tin từ một số doanh nghiệp gọi xe công nghệ khác tại Việt Nam và tìm hiểu chính sách của Grab ở một số nước Đông Nam Á để đối chiếu.

Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy chính sách giá, phí và các khoản khấu trừ của Grab gồm nhiều cấu phần. Trong đó, phí nền tảng được thu từ hành khách, còn phí sử dụng ứng dụng được thu từ đối tác tài xế theo cơ chế linh hoạt giữa các chuyến xe.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, việc đánh giá cần xem xét tổng thể các khoản thu, khấu trừ, tỷ lệ doanh thu tài xế thực nhận và việc cung cấp thông tin về giá, phí cho khách hàng, đối tác tài xế. Trên cơ sở đó, Grab chủ động đề xuất 6 nhóm giải pháp.

Giảm phí, bồi hoàn cho tài xế

Từ ngày 10/11/2026, Grab giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến GrabBike và GrabCar có quãng đường ngắn. Doanh nghiệp cũng dự kiến giảm 10% tổng giá cước cho chuyến xe từ 10km trở lên, áp dụng từ ngày 26/2/2027 đến hết ngày 31/12/2027 theo điều kiện của chương trình.

Mức phí nền tảng thu từ hành khách áp dụng từ ngày 10/11/2026.

Cùng từ ngày 10/11, biên độ phí sử dụng ứng dụng đối với tài xế giảm từ 0-28,76% xuống còn 0-25% tổng giá trị hành khách thanh toán, bao gồm cước vận chuyển, phụ phí, phí nền tảng và thuế.

Tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng linh động mà Grab được hưởng, chưa bao gồm thuế và phí thu hộ, được doanh nghiệp chủ động kiểm soát không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Sau điều chỉnh, phần Grab thu trên mỗi chuyến xe giảm từ mức tối đa 40,60% đối với GrabBike và 39,81% đối với GrabCar xuống còn 7-32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike nhận từ 60,59-85,59%; tài xế GrabCar nhận từ 59,68-84,31% tổng giá trị hành khách thanh toán. So với mức thấp nhất trước đây là 52%, tỷ lệ thực nhận tối thiểu tăng tương ứng 8,59 điểm phần trăm và 7,68 điểm phần trăm. Ngoài ra, tài xế có thể nhận thêm tiền thưởng, hỗ trợ theo điều kiện từng chương trình.

Trong quá trình làm việc với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Grab rà soát và ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến xe từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt 35% doanh thu chia sẻ với tài xế. Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân là biến động cung-cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

Grab dự kiến bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng từ ngày 5/11/2026. Tiền được tự động cộng vào ví của tài xế còn hoạt động. Với tài xế đã thanh lý, ngừng hợp tác vĩnh viễn, Grab thông báo qua tin nhắn và email, đề nghị cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11/2026 để nhận tiền.

Doanh nghiệp cũng dự kiến dành khoảng 860 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, hỗ trợ tài xế trong quý IV/2026; 52 tỷ đồng hỗ trợ chi phí xăng dầu cho xe xăng và phí sạc điện cho xe điện; khoảng 1.808 tỷ đồng cho các chương trình khuyến mại, kích cầu hành khách trong quý.

Theo thông tin công bố, tổng nguồn lực dành cho 5 nhóm giải pháp về giảm phí, bồi hoàn, thưởng, hỗ trợ và khuyến mại khoảng 2.950,9 tỷ đồng, bao gồm phần doanh thu giảm do điều chỉnh phí.

Tiếp tục giám sát việc công khai giá, phí

Từ ngày 10/11, Grab dự kiến nâng cấp giao diện ứng dụng Grab Driver để hiển thị rõ hơn doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ của từng chuyến xe. Doanh nghiệp cũng tăng cường kênh liên hệ, áp dụng biểu mẫu tra soát để tài xế kiểm tra, đối soát và yêu cầu giải thích các khoản thu, khấu trừ và số tiền thực nhận.

Minh họa thiết kế cải tiến giao diện màn hình cho đối tác tài xế hiển thị chi tiết các loại doanh thu, thuế, phí liên quan của chuyến xe.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về việc triển khai các giải pháp; đồng thời xem xét thông tin liên quan đến chính sách giá, phí, tỷ lệ doanh thu thực nhận của tài xế và việc cung cấp thông tin cho khách hàng.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

Bên cạnh rà soát Grab, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Grab, Be và GSM. Công tác kiểm tra ghi nhận một số tồn tại như khoản phí chưa được hiển thị riêng biệt, rõ ràng hoặc dịch vụ có thu phí được lựa chọn mặc định.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục, công khai thông tin và bảo đảm người tiêu dùng chủ động lựa chọn bảo hiểm chuyến đi, khoản đóng góp trung hòa các-bon trước khi xác nhận giao dịch. Qua theo dõi, cơ quan này ghi nhận các nền tảng đã điều chỉnh theo hướng hiển thị rõ hơn chi phí bổ sung và cho phép người dùng lựa chọn hoặc bỏ lựa chọn dịch vụ có thu phí.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị các doanh nghiệp gọi xe công nghệ chủ động rà soát chính sách giá, phí và các khoản khấu trừ, bảo đảm công khai điều kiện giao dịch và tuân thủ pháp luật. Riêng Grab cần thông báo rõ các điều chỉnh, bảo đảm thống nhất giữa chính sách thực tế với thông tin công bố, hiển thị trên ứng dụng, website và xử lý kịp thời yêu cầu tra soát của khách hàng, tài xế./.