Giá dầu đi lên khi chiến sự tại Trung Đông vẫn căng thẳng

Trong phiên giao dịch ngày 5/11 (giờ GMT), giá dầu thô Brent tăng hơn 3 USD/thùng khi giới đầu tư đang đánh giá lại triển vọng cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran, trong khi các vụ tấn công mới nhắm vào tàu chở dầu tiếp tục làm dấy lên nỗi lo ngại về nguồn cung.

Vào lúc 18 giờ 43 phút ngày 5/11 theo giờ GMT (tức 1 giờ 43 phút sáng ngày 6/11 theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent tăng 3,42 USD, hay 3,61%, lên 98,04 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,33 USD, hay 2,64%, lên 90,45 USD/thùng. Trong phiên trước đó, giá cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều sụt giảm hơn 8%, ghi nhận mức giá chốt phiên thấp nhất kể từ ngày 31/8.

Đánh giá về đà phục hồi này, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích hàng hóa tại ngân hàng UBS, cho biết tình hình tại Trung Đông vẫn chưa được giải quyết, và đó là lý do khiến giá dầu có sự hồi phục nhẹ ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, ông Andy Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn Lipow Oil Associates, cho biết những thông tin về việc tàu chở dầu trúng thủy lôi hoặc bị máy bay không người lái tấn công tại Trung Đông tiếp tục gây lo ngại cho thị trường dầu mỏ. Giới đầu tư cũng lo lắng trước lập trường không thay đổi của Iran liên quan đến các cuộc đàm phán với Mỹ.

Theo Cơ quan Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), các vụ tấn công tàu chở dầu tại khu vực Vịnh Ba Tư vẫn tiếp diễn với tốc độ gần mức cao kỷ lục, với ít nhất 5 tàu báo cáo gặp sự cố kể từ ngày 1/11.

Sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, tổ chức tư vấn rủi ro Eurasia Group đã hạ dự báo xác suất Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự mới nhằm vào Iran mức 65% trước đó xuống 60%.

Tổ chức này cũng giảm khả năng đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran từ mức 20% xuống còn 10%, do Iran vẫn giữ vững các yêu sách mà ông Trump cho là khó có thể chấp nhận.

Căng thẳng tại khu vực vẫn ở mức cao. Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, ngày 5/11 đã phát đi các cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn tại Yanbu - trung tâm xuất khẩu dầu trên Biển Đỏ của nước này - trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Trong khi đó, Ukraine đã tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, dấy lên lo ngại về khả năng xuất khẩu dầu diesel của Nga theo thỏa thuận với Mỹ./.

Giá dầu giảm phiên thứ tư liên tiếp sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 80 xu Mỹ, tương đương 0,85%, xuống 93,82 USD/thùng; trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,2 USD, tương đương 1,36%, xuống 86,92 USD/thùng.