Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc duy trì hoạt động mua vàng 24 tháng liên tiếp

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) đã tiếp tục gia tăng lượng vàng dự trữ trong tháng 10, kéo dài chuỗi mua vào sang năm thứ hai, giữa lúc giá kim loại quý này sụt giảm gần 7% và kết thúc tháng 10 ở dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Dữ liệu chính thức được công bố ngày 7/11 cho thấy lượng vàng nắm giữ tại PBoC đã tăng thêm 830.000 ounce trong tháng 10, tương đương khoảng 25,8 tấn. Đây là tháng thứ 24 liên tiếp PBoC thực hiện hoạt động tích lũy tài sản này.

Đáng chú ý, PBoC đã đẩy mạnh quy mô thu mua trong những tháng gần đây khi giá vàng lao dốc, nâng tổng lượng vàng mua thêm trong giai đoạn từ tháng 1-10 năm nay lên khoảng 129 tấn.

Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy PBoC là bên mua vàng công khai lớn nhất trong số các ngân hàng trung ương toàn cầu trong quý 3. Tổng lượng mua ròng từ khu vực chính thức được WGC ghi nhận đạt 321 tấn trong giai đoạn từ tháng 7-9, mức cao nhất kể từ quý 4/2024. Hoạt động tích lũy này tiếp tục đóng vai trò là trụ đỡ quan trọng cho giá vàng trong một thị trường vốn đang khá trầm lắng.

Giá vàng đã chạm mức thấp nhất trong một năm qua vào tháng trước và ghi nhận đà sụt giảm mạnh nhất vào thời điểm tháng 10 hàng năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Kim loại quý này đã bật tăng trở lại kể từ sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ trong tuần này, nhưng vẫn thấp hơn 20% so với thời điểm cuộc xung đột tại Iran nổ ra vào cuối tháng 2.

Giá năng lượng tăng cao đã kích hoạt lạm phát và dẫn đến chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, yếu tố thường tạo ra sức ép đối với vàng vốn là mặt hàng không có lãi suất.

Quyết định dự trữ của PBoC tác động mạnh đến xu hướng mua vàng của các hộ gia đình Trung Quốc. Nhiều người dân nước này đã gom mua vàng ở mức giá khoảng 4.000 USD/ounce trong tháng 10 với kỳ vọng hoạt động thu mua của ngân hàng trung ương sẽ góp phần nâng đỡ giá vàng trong dài hạn./.

Trung Quốc ghi nhận xu hướng chuyển dịch từ vàng trang sức sang vàng đầu tư Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, tiêu thụ vàng trang sức giảm 33,86%, xuống còn 178,612 tấn; ngược lại nhu cầu vàng miếng và tiền vàng tăng 26,26%, đạt 444,576 tấn.