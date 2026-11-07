Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội: Đã đạt gần 93% chỉ tiêu

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lũy kế đến tháng 10/2026, cả nước có 954 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 926.329 căn với tổng mức đầu tư khoảng 855.557 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lũy kế đến tháng 10/2026, cả nước có 954 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 926.329 căn với tổng mức đầu tư khoảng 855.557 tỷ đồng.

Trong đó có 366 dự án hoàn thành, quy mô 226.019 căn, tổng mức đầu tư khoảng 208.751 tỷ đồng; 298 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai, quy mô 369.735 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 341.487 tỷ đồng; 290 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 330.575 căn, tổng mức đầu tư khoảng 305.319 tỷ đồng.

Như vậy, số lượng căn hộ tại dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đạt 92,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội, tăng 1,6% so với tháng 9/2026 phản ánh tiến độ tổng thể của Đề án đang được triển khai thuận lợi, tích cực./.