Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội: Số lượng nhà khởi công và hoàn thành đạt gần 93%

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lũy kế đến nay, cả nước có 954 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 926.329 căn với tổng mức đầu tư khoảng 855.557 tỷ đồng.

Trong đó có 366 dự án hoàn thành, quy mô 226.019 căn, tổng mức đầu tư khoảng 208.751 tỷ đồng; 298 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai, quy mô 369.735 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 341.487 tỷ đồng; 290 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 330.575 căn, tổng mức đầu tư khoảng 305.319 tỷ đồng.

Như vậy, số lượng căn hộ tại dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đạt 92,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội, tăng 1,6% so với tháng 9/2026 phản ánh tiến độ tổng thể của Đề án đang được triển khai thuận lợi, tích cực.

Thống kê từ Bộ Xây dựng cho thấy riêng từ đầu năm đến nay, có 173 dự án hoàn thành với quy mô 55.890 căn; 133 dự án khởi công với quy mô 186.938 căn (trong đó: 144.117 căn nhà ở xã hội, 42.821 căn nhà ở để cho thuê).

Lũy kế 10 tháng năm 2026, cả nước có 115 dự án nhà ở xã hội có nhà ở cho thuê đang triển khai, với 64.853 căn (tăng 1 dự án, 883 căn so với tháng 9/2026). Từ tháng 6/2026 đến nay, đã khởi công 29 dự án, quy mô 85.953 căn, trong đó 33.907 căn cho thuê, chiếm 39%; đã hoàn thành 9.028/17.176 căn, đạt 53% kế hoạch, tăng 5% so với tháng 9/2026; ước cả năm hoàn thành 16.944 căn, đạt 99% kế hoạch.

Đưa ra nhiệm vụ trong hai tháng còn lại của năm nay, Bộ Xây dựng sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030,” thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ.

Bộ Xây dựng cũng theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản; kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy nhà ở cho thuê, tăng cường quản lý thị trường bất động sản, chủ động nhận diện và kiểm soát rủi ro bảo đảm thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng thể tình hình thị trường bất động sản, nhất là nguồn cung, thanh khoản, giá cả, giao dịch, tồn kho theo từng phân khúc, địa bàn./.

Bốn thành phố khó có khả năng hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội, cho thuê Dự kiến năm 2026, cả nước có khả năng hoàn thành 82.470/97.271 căn, đạt 85% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 303/NQ-CP của Chính phủ.