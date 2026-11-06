Đà Nẵng: Dự án tồn đọng phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước ngày 31/12

Ngày 5/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã ký ban hành Công văn số 11539/UBND-ĐTĐT triển khai kết luận cuộc họp ngày 27/10/2026 về xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài.

Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng chỉ đạo các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước.

Cụ thể, yêu cầu rà soát năng lực tài chính của nhà đầu tư theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và Nghị định số 96 năm 2024 của Chính phủ thông qua 3 tiêu chí gồm: vốn chủ sở hữu; tỷ lệ dư nợ tín dụng và trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu; khả năng huy động vốn.

Trường hợp nhà đầu tư thực hiện nhiều dự án, thành phố cho phép tập trung vốn chủ sở hữu vào dự án cần ưu tiên tháo gỡ trước theo đề nghị của doanh nghiệp, không bắt buộc phân bổ đủ cho toàn bộ các dự án còn lại.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu đánh giá rõ năng lực và nghĩa vụ tài chính của từng dự án riêng biệt, không đồng nhất nghĩa vụ tài chính về đất của một dự án với toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thành phố đưa ra 2 phương án xử lý cụ thể.

Phương án 1, cho phép nộp dần tiền thuế nợ có thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong thời hạn không quá 12 tháng theo Luật Quản lý thuế năm 2025.

Phương án 2, yêu cầu doanh nghiệp nộp hết các khoản thuế khác, riêng tiền sử dụng đất, thuê đất và tiền chậm nộp của dự án phải có văn bản cam kết hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Thành phố giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn khảo sát, xác định khối lượng đã đầu tư thực tế làm cơ sở tính toán giá trị tài sản và phần vốn còn lại.

Thuế thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm đối chiếu số nợ, phân định rõ tiền đất và các khoản thuế khác, đồng thời kiểm tra tư cách pháp lý của Công ty 501 cùng Chi nhánh để xử lý chuyển nghĩa vụ nợ thuế tại dự án Khu dân cư Nhị Trưng - Cồn Thu ở phường Hội An Tây.

Sở Tài chính tiếp tục rà soát hồ sơ dự án này cùng dự án Khu đô thị Tân Khang tại phường Điện Bàn Đông để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 9 kết nối các ngân hàng thương mại hỗ trợ tín dụng và phát hành thư bảo lãnh cho doanh nghiệp. Đối với các dự án đã được cho phép tiếp tục giao đất hoặc cho thuê đất nhưng nhà đầu tư không hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước ngày 31/12/2026, các cơ quan chức năng sẽ tham mưu hủy bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định./.