Tổng thống Mỹ quy trách nhiệm cho đảng Dân chủ về đà giảm chứng khoán

Ngày 5/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc, trong bối cảnh làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ lan rộng sang các thị trường châu Á do lo ngại các quy định đối với ngành trí tuệ nhân tạo (AI) có thể được siết chặt và các dự án trung tâm dữ liệu bị trì hoãn.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng thị trường chứng khoán sụt giảm là do đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 3/11.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng tâm lý lo ngại về triển vọng đầu tư AI, khả năng gia tăng quy định đối với ngành này và hiệu quả tài chính của những khoản đầu tư quy mô lớn đang là những yếu tố chính chi phối hoạt động bán tháo.

Theo giới truyền thông, chỉ số Nasdaq 100 của Mỹ có nguy cơ mất hơn 2.000 tỷ USD giá trị vốn hóa trong đợt bán tháo ngày 5/11. Cổ phiếu các doanh nghiệp bán dẫn và hạ tầng AI chịu áp lực lớn nhất do lo ngại các dự án trung tâm dữ liệu trị giá hàng tỷ USD có thể bị trì hoãn, trong khi chi phí vốn tăng và triển vọng sinh lời của các khoản đầu tư AI chưa rõ ràng.

Chỉ số bán dẫn Philadelphia có thời điểm giảm 11,2%, xuống mức thấp nhất trong hơn 6 tháng. Cổ phiếu Nvidia giảm 9%, trong khi Advanced Micro Devices (AMD) mất 15%. Các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng điện toán đám mây phục vụ AI như CoreWeave và Nebius lần lượt giảm 10% và 15%. Các tập đoàn công nghệ lớn cũng chịu tác động, trong đó Amazon giảm 2,5% và Alphabet giảm 2%.

Đà giảm tiếp tục lan rộng sang các thị trường châu Á trong phiên giao dịch ngày 6/11. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 có thời điểm giảm tới 7,1% trước khi thu hẹp mức giảm còn 5,3% vào giờ nghỉ trưa, xuống 57.858,61 điểm, hướng tới phiên giảm mạnh nhất trong 8 tháng. Chỉ số Topix cũng mất 5,4%, với cả 33 nhóm ngành đều đi xuống. Cổ phiếu SoftBank Group giảm 9,3%, trong khi Advantest giảm 4,6%.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI có thời điểm giảm hơn 8% trong phiên 6/11, kích hoạt cơ chế ngắt giao dịch trên toàn thị trường nhằm hạn chế biến động mạnh. Cổ phiếu SK hynix có thời điểm giảm 10%, còn Samsung Electronics mất 8%.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), chỉ số Taiex giảm khoảng 8%, trong khi các thị trường Hong Kong (Trung Quốc), Thượng Hải, Sydney và Singapore đều ghi nhận mức giảm trên 1%.

Theo các nhà phân tích, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã làm gia tăng lo ngại về khả năng các dự án trung tâm dữ liệu phải đối mặt với những trở ngại về chính sách và thủ tục cấp phép.

Nhiều ứng cử viên đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đã cam kết tăng cường kiểm soát hoặc hạn chế việc xây dựng các cơ sở này do những quan ngại về mức tiêu thụ điện, nước và tác động đối với cộng đồng địa phương.

Ngân hàng UBS ước tính khoảng 30% công suất trung tâm dữ liệu dự kiến được bổ sung tại Mỹ trong năm 2028 có thể bị ảnh hưởng nếu các dự án xây dựng bị tạm dừng. Trong khi đó, các nhà phân tích Goldman Sachs nhận định những chiến thắng của đảng Dân chủ ở cấp bang và địa phương có thể dẫn đến việc tạm hoãn ngắn hạn một số dự án, tác động tới khoảng 45% kế hoạch mở rộng công suất trung tâm dữ liệu tại Mỹ.

Ông Maki Sawada, chiến lược gia tại công ty chứng khoán Nomura (Nhật Bản), nhận định thị trường có thể tiếp tục biến động khi những lo ngại về tiến độ xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển AI và chi phí đầu tư gia tăng.

Theo chuyên gia này, thay vì tăng giá đồng loạt như thời gian qua, cổ phiếu liên quan đến AI có thể sẽ được giới đầu tư đánh giá và lựa chọn thận trọng hơn theo từng doanh nghiệp./.

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