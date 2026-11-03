Chứng khoán châu Á nối gót đợt bán tháo trên Phố Wall

Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 3/11, nối tiếp đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall do những lo ngại liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi giới đầu tư cũng đang hướng sự chú ý đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ diễn ra cùng ngày.

Chốt phiên, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,8% xuống 3.608,10 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,6% lên 23.525,97 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 3,6% xuống 5.648,79 điểm. Thị trường Tokyo đóng cửa nghỉ lễ.

Sau một tuần đầy áp lực, làn sóng bán tháo trong lĩnh vực công nghệ vẫn tiếp diễn vào đầu tuần này.

Các cổ phiếu lớn tại châu Á đồng loạt sụt giảm, theo sau là các cổ phiếu cùng ngành trên Phố Wall, với chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa phiên 2/11 với mức giảm 1,1%.

Tại Hàn Quốc, cổ phiếu của SK hynix và Samsung phiên 3/11 lần lượt lao dốc 5% và 4,2%.

Những lo ngại của nhà đầu tư về số vốn khổng lồ đổ vào lĩnh vực AI đã bao trùm các sàn giao dịch trong nửa cuối năm nay, khi nhiều người đặt dấu hỏi về khả năng sinh lời của các doanh nghiệp.

Báo cáo lợi nhuận từ những tập đoàn công nghệ như Amazon, Alphabet, Meta và Microsoft cho thấy các công ty này vẫn sẽ tiếp tục rót hàng trăm tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu và chip, ngay cả khi các nhà đầu tư ngày càng mất kiên nhẫn trong việc chờ đợi lợi nhuận.

Ngày 2/11, Apple công bố doanh thu và lợi nhuận vượt dự báo, nhưng đồng thời cảnh báo rằng biên lợi nhuận gộp, tỷ lệ phần trăm doanh thu còn lại sau khi trừ chi phí sản xuất, sẽ sụt giảm trong quý cuối năm.

Trước đó, Anthropic, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực AI, đã ghi nhận doanh thu hàng quý tăng hơn 1.100% cùng cam kết đầu tư lên tới gần 900 tỷ USD, trong bối cảnh công ty này đang chuẩn bị niêm yết trên Phố Wall vào cuối tháng này.

Các cam kết đầu tư này được đưa ra trong bối cảnh chi phí vay vốn tăng cao, gây lo ngại về tình hình tài chính của một số doanh nghiệp do gánh nặng nợ lớn, từ đó tạo thêm áp lực giảm giá đối với cổ phiếu.

Trong khi đó, giá dầu thô đã tăng hơn 1% trong phiên này, sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin rằng các lực lượng Mỹ đã tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào đảo Qeshm của Iran, với vị trí nằm ngay cửa ngõ eo biển Hormuz.

Việc giá năng lượng tăng gây lo ngại về lạm phát, đưa đến khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, gây thêm sức ép lên các cổ phiếu công nghệ.

Hiện các nhà giao dịch đang chờ kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ và những tác động tiềm tàng của sự kiện này đối với tâm lý thị trường chung. Việc Đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo có khả năng gây ra nhiều khó khăn hơn cho quá trình xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ AI cũng như lĩnh vực công nghệ nói chung.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index giảm 11,1 điểm, hay 0,65%, xuống 1,699.62 điểm, và chỉ số HNX-Index tăng 0,87 điểm, hay 0,35%, lên 251,42 điểm./.

Chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm khi nhóm cổ phiếu công nghệ chịu sức ép Trên thị trường chứng khoán châu Á, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) giảm 0,4%; chỉ số Nikkei 225 giảm 0,46%; chỉ số KOSPI giảm 51 điểm, tương đương 0,89%.