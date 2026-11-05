Dòng tiền tìm đến nhóm cổ phiếu bất động sản và hàng không

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà hồi phục trong phiên giao dịch ngày 5/11, khi lực cầu lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là bất động sản, hàng không và một số cổ phiếu ngân hàng.

Ngay từ đầu phiên, thị trường mở cửa trong sắc xanh. Dòng tiền mua chủ động chiếm ưu thế, giúp các chỉ số duy trì đà tăng trong phần lớn thời gian giao dịch.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,71 điểm lên 1.740,73 điểm. Trên bảng điện tử, có 178 mã tăng giá; trong đó 5 mã tăng trần; 147 mã giảm giá, gồm 2 mã giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Các cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt tăng giá, với VIC tăng 1,71%, VHM tăng 0,16% và VPL tăng 1,66%.

Một số cổ phiếu bất động sản khác cũng tăng khá mạnh như TAL tăng trần 6,79%, KDH tăng 3,99%, HDC tăng 3,17%, SIP tăng 3,06%, DIG tăng 2,5% và DXG tăng 1,9%.

Nhóm cổ phiếu hàng không cũng giao dịch tích cực khi VJC tăng 1,12% và HVN tăng 1,36%. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên 4/11.

Giá dầu Brent giao sau tại London giảm 8,98 USD/thùng, tương đương 8,7%, xuống 94,62 USD/thùng. Giá dầu WTI tại New York giảm 7,97 USD/thùng, tương đương 8,3%, xuống 88,12 USD/thùng.

Ở nhóm ngân hàng, diễn biến có sự phân hóa, dù sắc xanh vẫn chiếm ưu thế. OCB tăng 2,34%, STB tăng 2,22%, CTG tăng 1,77% và MBB tăng 1,3%. Trong khi đó, VCB, BID, SHB, VPB, EIB và VIB giảm quanh 1%.

Nhóm chứng khoán cũng phân hóa. VIX tăng 3,97%, lên 13.100 đồng/cổ phiếu, với hơn 105 triệu đơn vị được giao dịch. Đây cũng là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất phiên, với giá trị hơn 452 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu chứng khoán tăng giá gồm TCX tăng 1,94%, VND tăng 1,79% và AGR tăng 1,29%. Ở chiều ngược lại, ORS giảm 2,03%, VCK giảm 1,55%, CTS giảm 1,08%, HCM giảm 1,03% và VCI giảm 0,99%.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn có diễn biến đáng chú ý. FPT giảm 1,86%, xuống 52.900 đồng/cổ phiếu, sau khi tăng trần 6,94% trong phiên trước. Trong khi đó, PNJ tăng 2,71%, lên 15.150 đồng/cổ phiếu.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý khi khối này bán ròng hơn 200 tỷ đồng. VCB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với hơn 89 tỷ đồng, tiếp đến là VHM với 75,74 tỷ đồng, VPB 56,19 tỷ đồng và MSN 49,74 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, dòng tiền ngoại tập trung vào VIX với hơn 452 tỷ đồng. CTG được mua ròng 101,16 tỷ đồng, VIC 54,02 tỷ đồng và MBB 27,73 tỷ đồng.

Nhịp hồi phục của thị trường tiếp tục được duy trì khi lực cầu cải thiện và lan tỏa sang nhiều nhóm cổ phiếu. Tuy nhiên, sự phân hóa tại các nhóm ngân hàng, chứng khoán và hoạt động bán ròng của khối ngoại cho thấy dòng tiền chưa thực sự đồng thuận. Diễn biến trong các phiên tới sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì lực cầu sau hai phiên tăng điểm liên tiếp./.

Chứng khoán ngày 4/11: VN-Index vọt tăng hơn 33 điểm sau 4 phiên giảm liên tiếp Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 33,4 điểm lên 1.733,02 điểm; thanh khoản trên HOSE cải thiện rõ rệt, tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 17.464 tỷ đồng, tăng 38,65% so với phiên trước.