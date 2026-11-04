Chứng khoán ngày 4/11: VN-Index vọt tăng hơn 33 điểm sau 4 phiên giảm liên tiếp

Sau 4 phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán đảo chiều tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 4/11.

Lực cầu lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là chứng khoán, công nghệ, ngân hàng và bất động sản, giúp VN-Index tăng 33,4 điểm. Thanh khoản thị trường cũng cải thiện đáng kể so với phiên trước.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 33,4 điểm lên 1.733,02 điểm. VN30-Index tăng 46,47 điểm lên 1.862,07 điểm. Sắc xanh chiếm ưu thế trên sàn HOSE với 505 mã tăng giá; trong đó có 43 mã tăng trần; 170 mã giảm giá, gồm 16 mã giảm sàn. Thanh khoản trên HOSE cải thiện rõ rệt. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 17.464 tỷ đồng, tăng 38,65% so với phiên trước.

Về mức độ đóng góp vào VN-Index, VCB dẫn đầu với 2,27 điểm, tiếp đến là VHM đóng góp 2,23 điểm, VPB đóng góp 2,03 điểm, CTG đóng góp 1,64 điểm và FPT đóng góp 1,44 điểm.

Ở chiều ngược lại, DVV lấy đi khoảng 0,07 điểm, STG lấy đi 0,04 điểm; các mã DMC, DHG, CHP, S4A, MSH, SHP, CTF và FDC cũng tác động tiêu cực nhưng ở mức thấp.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán giao dịch khởi sắc khi nhiều mã tăng hết biên độ như VIX, VCI, VND, TCX và CTS. SSI cũng tăng mạnh 6,5%.

Đáng chú ý, cổ phiếu FPT tăng kịch trần lên 53.900 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 12,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị khớp lệnh hơn 465,6 tỷ đồng. FPT cũng nằm trong nhóm cổ phiếu đóng góp tích cực vào đà tăng của VN-Index.

Nhóm ngân hàng đồng loạt hồi phục với nhiều mã tăng trên 2%. Trong đó, LPB tăng 4,61%, VPB tăng 4,48%, CTG tăng 3,33%, SHB tăng 2,87%, VCB tăng 2,43%, BID tăng 2,37% và TCB tăng 2,1%. MBB tăng 1,85%.

Ở nhóm bất động sản, DXG, TCH và HDC đồng loạt tăng trần; CEO tăng 7,21%, KDH tăng 6,15%. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM và NVL cũng tăng lần lượt 2,1% và 1,95%.

Nhóm công nghiệp ghi nhận diễn biến tích cực với GEX tăng 5,58%, VSC tăng 5,43% và GMD tăng 4,02%. Trong khi đó, ở nhóm tiêu dùng và bán lẻ, MSN tăng 4,18%, MWG tăng 3,04% và VNM tăng 1,95%.

Xét theo nhóm ngành, phần mềm và dịch vụ tăng 6,78%, dịch vụ tài chính tăng 5,97%. Các nhóm tổ chức tín dụng, vận tải và hàng hóa công nghiệp lần lượt tăng 2,5%, 2,42% và 2,38%. Ngược lại, thương mại hàng thiết yếu giảm 0,59%, phần cứng và thiết bị giảm 0,93%.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 6,46 điểm, lên 257,88 điểm. UPCOM-Index tăng 0,56 điểm, đạt 122,61 điểm.

Trái với diễn biến tích cực của thị trường, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong phiên 4/11. Tổng giá trị bán ròng 70,2 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu ngân hàng. MBB bị bán ròng mạnh nhất với 198 tỷ đồng, tiếp đến là ACB với 93 tỷ đồng, HDB với 68 tỷ đồng, STB với 56,5 tỷ đồng và MSB với 33 tỷ đồng.

Ngoài nhóm ngân hàng, khối ngoại còn bán ròng BSR 82,7 tỷ đồng, DXG 74 tỷ đồng, GMD 53 tỷ đồng, VPL 40 tỷ đồng và GEX 32 tỷ đồng.

Phiên tăng điểm ngày 4/11 cho thấy lực cầu đã cải thiện đáng kể sau 4 phiên giảm liên tiếp, với sắc xanh lan tỏa ở nhiều nhóm cổ phiếu.

Thanh khoản tăng gần 39% so với phiên trước cũng cho thấy dòng tiền tham gia thị trường tích cực hơn. Diễn biến các phiên tiếp theo sẽ là cơ sở để đánh giá khả năng duy trì đà hồi phục của thị trường sau nhịp giảm vừa qua./.

Chứng khoán kết thúc tháng 10 trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 14 điểm Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10, VN-Index giảm 13,99 điểm, tương đương 0,80%, xuống 1.741,62 điểm; tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 692,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 14.673,3 tỷ đồng.