Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều khi đồng USD suy yếu

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 5/11, giữa bối cảnh cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm sản xuất chip, cùng giá dầu và đồng USD chịu sức ép giảm.

Thị trường chứng khoán Tokyo khép lại phiên giao dịch với diễn biến trái chiều giữa hai chỉ số chính. Giới đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ và chuyển vốn sang các lĩnh vực khác do lo ngại hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu có thể chịu sự giám sát chặt chẽ hơn, sau khi đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát cả hai viện tại Quốc hội Mỹ.

Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei 225 giảm 1.110,73 điểm, tương đương 1,79%, xuống 61.077,90 điểm. Ngược lại, chỉ số Topix tăng 45,01 điểm, tương đương 1,16%, lên 3.940,39 điểm.

Đồng USD suy yếu xuống mức trên 157 yen/USD tại thị trường Tokyo, khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm theo đà đi xuống của giá dầu thô kỳ hạn, thúc đẩy hoạt động bán ra đồng bạc xanh.

Mặc dù cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, nhiều nhóm ngành khác vẫn thu hút lực mua khi giới đầu tư phần nào giải tỏa tâm lý lo ngại sau khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ được xác định rõ ràng.

Tại Hàn Quốc, thị trường chứng khoán lao dốc hơn 5% do chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ tại Mỹ làm dấy lên lo ngại về khả năng siết chặt các quy định đối với hoạt động đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Đồng won cũng giảm giá so với USD. Đóng cửa phiên 5/11, chỉ số tổng hợp KOSPI giảm 300 điểm, tương đương 5,28%, xuống 5.383,80 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc tăng nhẹ. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,1%, lên 3.689,91 điểm. Còn tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 877,48 điểm, tương đương 3,67%, lên 24.796,98 điểm.

Trên thị trường tài chính toàn cầu, giá năng lượng giảm mạnh đã thúc đẩy đà tăng của trái phiếu, qua đó kéo lợi suất đi xuống và gây sức ép lên đồng USD.

Đồng bạc xanh giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng so với euro, với tỷ giá 1 euro đổi được 1,1273 USD. Diễn biến này cũng góp phần hỗ trợ thị trường chứng khoán. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, gần nhất ở mức 4,85%.

Theo giới phân tích, việc đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội có thể dẫn đến sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các trung tâm dữ liệu, nhu cầu điện năng và chi phí mà người tiêu dùng phải gánh chịu.

Tuy nhiên, đảng này cũng không thể hoàn toàn tự quyết chính sách do Tổng thống Donald Trump vẫn nắm quyền phủ quyết. Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư chuyển hướng sang những thị trường có diễn biến kém tích cực từ đầu năm như Ấn Độ, Australia.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD suy yếu trên diện rộng, trong khi sự chú ý của giới đầu tư chuyển sang quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Anh (BoE), dự kiến được công bố vào cuối ngày 5/11 (giờ địa phương).

BoE được dự báo sẽ tăng lãi suất nhằm ứng phó với áp lực lạm phát do giá năng lượng tăng mạnh. Tuy nhiên, ngân hàng này có thể phát tín hiệu thận trọng trước kỳ vọng của nhà đầu tư rằng sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất trong năm tới.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index tăng 7,71 điểm (0,44%) lên 1.740,73 điểm, và chỉ số HNX-Index giảm 1,27 điểm (0,49%) xuống 256,61 điểm./.

Chứng khoán châu Á nối gót đợt bán tháo trên Phố Wall Các cổ phiếu lớn tại châu Á đồng loạt sụt giảm, theo sau là các cổ phiếu cùng ngành trên Phố Wall, với chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa phiên 2/11 với mức giảm 1,1%.