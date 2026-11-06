Ngày 6/11, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia phối hợp Tổ hợp Truyền thông Việt Nam Đầu tư, cùng các đơn vị khác tổ chức khai mạc Triển lãm An ninh tài chính số Việt Nam 2026 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại triển lãm giới thiệu đa dạng giải pháp an ninh tài chính số, công nghệ trí tuệ nhân tại (AI), thực tế mở rộng (XR), robot và ứng dụng trong ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, fintech.

Các đơn vị tham gia triển lãm được tạo điều kiện tiếp cận và trực tiếp nâng cao nhận thức người dùng bằng những biện pháp xác thực, bảo mật dữ liệu và năng lực phát hiện, xử lý giao dịch bất thường từ phía các tổ chức cung cấp dịch vụ.

Đặc biệt, không gian trải nghiệm “Deepfake & Scam Lab” được ban tổ chức thiết kế để khách tham quan tiếp cận những tình huống giả mạo bằng công nghệ và lừa đảo, từ đó nhận diện nguy cơ khi giao dịch, thanh toán và sử dụng dịch vụ tài chính trực tuyến.

Đây cũng là một trong những nội dung sát với thực tế khi các hình thức lừa đảo ngày càng lợi dụng công nghệ để giả danh cá nhân, tổ chức, mạo danh sinh trắc học hoặc chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Theo Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05 - Bộ Công an), Chi hội trưởng Chi hội phía Nam, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, một điểm nhấn không thể không kể đến tại triển lãm nữa là không gian di sản với chủ đề “Hành trình di sản an ninh tài chính Việt Nam, từ đồng tiền đầu tiên đến niềm tin số Quốc gia.”

Hành trình này, được tái hiện từ dấu mốc phát hành đồng tiền Việt Nam đầu tiên năm 1946, quá trình xây dựng hệ thống ngân hàng từ năm 1951, giai đoạn đổi mới và hội nhập, đến sự phát triển của thị trường tài chính hiện đại và tài chính số.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh nhấn mạnh, chuyển đổi số quốc gia đang tạo ra những bước phát triển mạnh mẽ, trong đó lĩnh vực tài chính-ngân hàng giữ vai trò như “mạch máu” của nền kinh tế.

Tuy nhiên, đi cùng với tốc độ phát triển của các dịch vụ tài chính số là những thách thức ngày càng lớn về an ninh mạng, an toàn dữ liệu và hoạt động của tội phạm công nghệ cao.

Chính vì vậy, an ninh tài chính số không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý hay riêng các tổ chức tài chính, mà cần có sự chung tay của toàn xã hội để xây dựng một không gian mạng an toàn và tin cậy.

Triển lãm An ninh tài chính số Việt Nam 2026 diễn ra từ nay đến ngày 7/6, Ban tổ chức kỳ vọng thúc đẩy phối hợp giữa cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng trong nhận diện, phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ an ninh mạng.

Trong bối cảnh thanh toán điện tử và dịch vụ tài chính số ngày càng phổ biến, bảo vệ tài sản, dữ liệu và quyền lợi người dùng không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là điều kiện để củng cố niềm tin và tạo nền tảng cho kinh tế số phát triển bền vững./.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng xếp hạng 71 thế giới Tại bảng xếp hạng GFCI 40, Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng đứng thứ 71 trong số 117 trung tâm tài chính được xếp hạng, trên tổng số 139 trung tâm tài chính được nghiên cứu trên toàn cầu.