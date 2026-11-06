Kinh tế

Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẽ tiếp tục chính sách thuế quan sâu rộng

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ duy trì thuế quan sâu rộng sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, bất chấp kế hoạch của đảng Dân chủ nhằm bãi bỏ chính sách này.

Bích Liên
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 5/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chính quyền của ông sẽ duy trì chính sách thuế quan sâu rộng bất chấp thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump lập luận rằng các quốc gia khác đã đầu tư vào Mỹ để tránh phải chịu mức thuế quan cao hơn. Nếu dỡ bỏ thuế quan, họ sẽ ngừng xây dựng ngay lập tức. Sau đó, hàng hóa sẽ tràn vào Mỹ.

Đảng Dân chủ, những người đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử ngày 3/11, cho biết sẽ thúc đẩy bãi bỏ thuế quan sau khi Quốc hội mới nhóm họp vào tháng 1/2027. Tuy nhiên, bất kỳ dự luật nào được đảng Dân chủ thông qua vẫn sẽ phải đối mặt với quyền phủ quyết của Tổng thống Trump.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt thuế quan lên tới 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

Thuế suất riêng biệt theo từng lĩnh vực đã được áp dụng đối với hàng nhập khẩu, bao gồm ôtô và các sản phẩm thép./.

(TTXVN/Vietnam+)
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