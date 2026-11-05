Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ mở ra những toan tính cho cuộc đua Nhà Trắng năm 2028

Thất bại của đảng Cộng hòa trước đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã làm thay đổi cục diện cuộc đua tìm kiếm ứng cử viên kế nhiệm Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2028, đồng thời tạo thêm cơ hội cho một số gương mặt tiềm năng của đảng Dân chủ.

Theo các nhà phân tích, thất bại của đảng Cộng hòa được cho là ảnh hưởng đáng kể đến vị thế của Phó Tổng thống JD Vance, người từng được xem là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đại diện đảng này trong cuộc bầu cử năm 2028.

Việc gắn bó chặt chẽ với chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ của ông Trump có thể khiến ông Vance gặp khó khăn trong việc tạo dựng hình ảnh độc lập sau thất bại của đảng Cộng hòa.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 4/11, ông Vance đã tìm cách lý giải kết quả bầu cử, trong đó đề cập tác động của cuộc chiến với Iran đối với mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump.

Ngoại trưởng Marco Rubio cũng được nhắc đến như một gương mặt có thể tham gia cuộc đua bên phía đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, việc là thành viên cấp cao trong chính quyền hiện nay có thể khiến ông gặp khó khăn trong việc tách biệt hình ảnh cá nhân khỏi những chính sách gây tranh cãi của Tổng thống Trump.

Một số nhân vật khác như Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và Thượng nghị sỹ bang Texas Ted Cruz cũng được đề cập trong các tính toán về nhân sự của đảng này.

Ở phía đảng Dân chủ, kết quả bầu cử tạo thêm động lực cho một số chính trị gia trẻ và có triển vọng. Thượng nghị sỹ bang Georgia Jon Ossoff thu hút sự chú ý sau khi tái đắc cử. Dù từng tuyên bố không có ý định tranh cử Tổng thống, chiến thắng tại bang Georgia được cho là góp phần nâng cao vị thế của ông trong đảng.

Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, người từng được xem là ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ, vẫn có khả năng tham gia cuộc đua, song một bộ phận trong đảng mong muốn lựa chọn gương mặt mới.

Trong khi đó, Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro củng cố vị thế sau khi tái đắc cử tại bang chiến địa quan trọng này.

Thống đốc bang California Gavin Newsom cũng là một nhân vật đáng chú ý nhờ thường xuyên chỉ trích các chính sách của Tổng thống Trump.

Ngoài ra, nữ nghị sỹ bang New York Alexandria Ocasio-Cortez, cựu Thị trưởng Chicago Rahm Emanuel, Thống đốc bang Illinois JB Pritzker, Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear và Thượng nghị sỹ bang Arizona Mark Kelly cũng được nhắc đến như những gương mặt có thể tham gia cuộc đua giành đề cử của đảng Dân chủ.

Có thể nói kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ không chỉ tác động đến tương quan lực lượng tại Quốc hội mà còn mở ra những tính toán mới về nhân sự lãnh đạo của cả hai đảng, hướng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2028./.

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