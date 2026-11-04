Bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra suôn sẻ trên khắp nước Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 trên khắp nước Mỹ nhìn chung diễn ra suôn sẻ, khi cử tri tại các bang và địa phương bỏ phiếu để quyết định đảng nào sẽ kiểm soát Hạ viện và Thượng viện.

Sự cố đáng chú ý nhất được ghi nhận tại hạt Westchester, bang New York, thuộc khu vực bầu cử Quốc hội số 17 - một địa hạt cạnh tranh gay gắt, nơi các máy quét phiếu bầu gặp trục trặc. Các quan chức bang và địa phương khẳng định toàn bộ phiếu bầu sẽ được kiểm đếm. Các ứng cử viên cũng kêu gọi cử tri không rời khỏi điểm bỏ phiếu dù phải xếp hàng chờ đợi lâu.

Do tình trạng lũ lụt nghiêm trọng khiến cử tri tại một số khu vực ở bang Colorado và Utah không thể đến các điểm bỏ phiếu, giới chức địa phương cho biết các cử tri này sẽ được phép yêu cầu nhận phiếu bầu khẩn cấp trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Trong khi đó, trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), khoang ngủ của phi hành gia Anil Menon đã được sử dụng làm phòng bỏ phiếu.

Trong một đoạn video ngắn đăng tải trên mạng xã hội X ngày 3/11, Menon cho biết ông đã sử dụng máy tính để điền và gửi phiếu bầu điện tử đến hạt Harris, bang Texas.

Hai thành viên phi hành đoàn Jessica Watkins và Luke Delaney cũng thực hiện tương tự.

Hạt Harris là nơi đặt Trung tâm Vũ trụ Johnson của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Trung tâm Điều khiển sứ mệnh. Các phi hành gia Mỹ đã thực hiện quyền bỏ phiếu trong không gian từ năm 1997.

Thời điểm đóng cửa các điểm bỏ phiếu khác nhau tùy theo từng bang. Các điểm bỏ phiếu đầu tiên đóng cửa vào lúc 18h tối 3/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ tại các khu vực phía Đông của hai bang Indiana và Kentucky.

Các điểm bỏ phiếu tại bang Hawaii và hầu hết các khu vực ở Alaska sẽ đóng cửa vào lúc nửa đêm.

Những điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 sẽ đóng cửa vào lúc 1h sáng 4/11 tại quần đảo Aleutian, nơi có điểm bỏ phiếu nằm xa nhất về phía Tây của bang Alaska.

Kết quả kiểm phiếu sẽ bắt đầu được công bố từ lúc 19h tối 3/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ, khi các điểm bỏ phiếu tại 6 bang đóng cửa, trong đó có Georgia, South Carolina và Virginia. Đây là những bang thường hoàn tất gần như toàn bộ công tác kiểm đếm phiếu ngay trong đêm bầu cử.

Phần lớn các điểm bỏ phiếu tại Florida cũng sẽ đóng cửa vào lúc 19h, bao gồm tất cả các khu vực bầu cử Quốc hội có tính cạnh tranh. Tuy nhiên, kết quả người chiến thắng ở cấp bang sẽ chỉ được công bố sau khi các điểm bỏ phiếu tại khu vực sử dụng múi giờ miền Trung đóng cửa vào lúc 20h.

Các điểm bỏ phiếu tại North Carolina, Ohio và West Virginia sẽ đóng cửa vào lúc 19h30. Cả ba bang này cũng có tốc độ kiểm đếm tương đối nhanh.

Hoạt động vận động tranh cử bên ngoài một điểm bỏ phiếu tại thủ đô Washington, D.C., Mỹ, ngày 3/11, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Maine và Alaska là hai bang có tốc độ kiểm đếm phiếu chậm. Tương tự New Hampshire, hoạt động bầu cử tại Maine do chính quyền các thị trấn quản lý. Mỗi địa phương có lịch trình riêng về kiểm đếm phiếu và công bố kết quả.

Tại Alaska, phiếu bầu qua thư từ những khu vực xa xôi có thể được gửi đến muộn tới 15 ngày sau ngày bầu cử.

Nếu các xu hướng trong những kỳ bầu cử trước tiếp tục lặp lại, số phiếu được kiểm đếm trong đêm bầu cử tại hai bang này sẽ không đủ để xác định người chiến thắng trong những cuộc đua có kết quả sít sao.

Một yếu tố khác tại Maine và Alaska có thể khiến việc xác định đảng nào kiểm soát Thượng viện tiếp tục bị trì hoãn là cả hai bang đều áp dụng phương thức bỏ phiếu lựa chọn theo thứ tự ưu tiên (ranked-choice voting) đối với các cuộc bầu cử Thượng viện.

Theo phương thức này, cử tri xếp hạng các ứng cử viên theo thứ tự ưu tiên. Nếu không có ứng cử viên nào nhận được hơn 50% số phiếu lựa chọn đầu tiên, kết quả sẽ được xác định thông qua quy trình kiểm phiếu theo thứ tự ưu tiên.

Ứng cử viên có số phiếu thấp nhất sẽ bị loại và số phiếu của người này được phân bổ lại cho các ứng cử viên còn lại theo lựa chọn tiếp theo của cử tri.

Tại Alaska, việc kiểm phiếu theo phương thức lựa chọn ưu tiên được tiến hành 15 ngày sau Ngày Bầu cử. Maine không có hướng dẫn chính thức về thời điểm thực hiện quy trình kiểm phiếu này.

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng Sáu, kết quả kiểm phiếu theo phương thức trên được công bố 10 ngày sau ngày bầu cử.

Theo NBC News, quyền kiểm soát Thượng viện nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào kết quả của 8 cuộc đua, gồm 5 bang được đánh giá là cạnh tranh sít sao (Alaska, Iowa, Kansas, Ohio và Texas) và 3 bang có xu hướng nghiêng về đảng Dân chủ (Maine, Michigan và New Hampshire).

Nếu một hoặc cả hai ghế Thượng viện tại Maine và Alaska có ý nghĩa quyết định đối với việc giành đa số, nước Mỹ có thể phải chờ đến ngày hôm sau, thậm chí vài tuần sau, mới biết đảng nào sẽ kiểm soát Thượng viện.

Trong khi đó, đảng Dân chủ chỉ cần giành thêm ròng 3 ghế để giành quyền kiểm soát Hạ viện và đang được đánh giá có nhiều khả năng đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, quy mô đa số ghế của đảng này sẽ phụ thuộc vào mức độ cử tri chuyển sự ủng hộ từ đảng Cộng hòa sang đảng Dân chủ.

Hạ viện Mỹ có tổng cộng 435 ghế, tất cả đều được bầu lại 2 năm/lần và một đảng cần giành ít nhất 218 ghế để kiểm soát cơ quan này. Thượng viện Mỹ có tổng cộng 100 ghế, trong đó 35 ghế được đưa ra bầu lại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Đảng Dân chủ cần có ít nhất 51 ghế để kiểm soát Thượng viện, trong khi đảng Cộng hòa chỉ cần duy trì 50 ghế, do Phó Tổng thống JD Vance có quyền bỏ phiếu quyết định trong trường hợp Thượng viện có tỷ lệ chia đều 50-50./.

Bầu cử Mỹ: Bộ Tư pháp triển khai giám sát viên tại toàn bộ 50 bang Bộ Tư pháp Mỹ dự kiến triển khai khoảng 1.000 giám sát viên tại 50 bang trong ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ, giữa lúc cử tri quyết định quyền kiểm soát Quốc hội.