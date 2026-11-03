Bầu cử Mỹ: Bộ Tư pháp triển khai giám sát viên tại toàn bộ 50 bang

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 3/11, Bộ Tư pháp Mỹ công bố danh sách các địa phương dự kiến triển khai giám sát viên bầu cử, trong khuôn khổ hoạt động mà cơ quan này mô tả là chiến dịch giám sát liên bang có quy mô “lớn nhất” trong lịch sử.

Trong thông báo, bộ trên cho biết tổng cộng khoảng 1.000 giám sát viên sẽ được triển khai tại toàn bộ 50 bang. Tuy nhiên, tại phiên điều trần ngày 2/11, một quan chức ước tính con số này chỉ gần 900 người, do những khó khăn ban đầu trong việc tuyển chọn và đào tạo nhân sự kịp thời phục vụ công tác giám sát trong ngày bầu cử.

Việc triển khai giám sát viên tại các điểm bỏ phiếu vốn là hoạt động thường lệ dưới các chính quyền Mỹ kế tiếp nhau, với lực lượng chủ yếu đến từ bộ phận quyền Dân sự, Ban bầu cử thuộc Bộ Tư pháp.

Tuy nhiên, trong đợt này, bộ còn huy động nhân sự từ một số cơ quan bên ngoài, trong đó có Cục Nhà tù Liên bang và Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA).

Tại phiên điều trần trước thẩm phán liên bang ngày 2/11, một quan chức khẳng định những nhân viên được huy động từ các cơ quan này đều làm công tác hành chính và không được phép mang súng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thường ngày.

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Arlington, bang Virginia, Mỹ ngày 3/11. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trong ngày 3/11, cử tri Mỹ bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, bên cạnh hàng triệu người đã thực hiện quyền bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu sớm. Thời gian mở cửa và đóng cửa các điểm bỏ phiếu khác nhau tùy theo từng bang.

Có 47 bang và Đặc khu Columbia cho phép bỏ phiếu sớm, trong khi Alabama, Mississippi và New Hampshire không áp dụng hình thức này. Các bang sẽ bắt đầu công bố kết quả sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Bang Vermont là địa phương mở cửa điểm bỏ phiếu sớm nhất, vào lúc 5 giờ ngày 3/11 (giờ miền Đông nước Mỹ - ET). Đến 6 giờ cùng ngày, các bang Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York và Virginia lần lượt mở cửa các điểm bỏ phiếu.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa muộn nhất là tại Alaska và Washington, vào lúc 11 giờ ET, trong khi Hawaii mở cửa vào 12 giờ trưa ET.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này, cử tri Mỹ sẽ quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện. Đảng Dân chủ cần giành thêm 3 ghế tại Hạ viện và 4 ghế tại Thượng viện để giành lại quyền kiểm soát hai viện Quốc hội từ tay đảng Cộng hòa.

Cuộc cạnh tranh quyền kiểm soát Quốc hội tập trung chủ yếu tại những bang và khu vực bầu cử mà Tổng thống Donald Trump từng giành chiến thắng với cách biệt lớn trong cuộc bầu cử trước đó.

Theo kết quả tổng hợp các cuộc thăm dò của CNN, đảng Dân chủ bước vào ngày bầu cử với lợi thế 9 điểm phần trăm trong câu hỏi về lựa chọn đảng của cử tri đối với Quốc hội.

Trong khi đó, chiến lược phân chia lại các khu vực bầu cử của đảng Cộng hòa cũng sẽ được kiểm chứng qua cuộc bầu cử lần này, khi đảng này phải tập trung bảo vệ các ghế Thượng viện tại những bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa áp đảo./.

Bầu cử Mỹ: Các điểm bỏ phiếu tại các bang bờ Đông mở cửa Cuộc bầu cử lần này được xem là phép thử quan trọng đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai, trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao và chi phí sinh hoạt tiếp tục gia tăng.