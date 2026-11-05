Argentina: Kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ không ảnh hưởng đến hợp tác song phương

Ngày 4/11, Bộ trưởng Kinh tế Argentina Luis Caputo khẳng định kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong đó đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump chịu thất bại, sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.

Phát biểu tại một sự kiện do Quỹ Nghiên cứu kinh tế Mỹ Latinh (FIEL) tổ chức ở Buenos Aires, ông Caputo nhấn mạnh chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Javier Milei tiếp tục coi trọng quan hệ với Mỹ, đối tác chiến lược có vai trò quan trọng đối với các mục tiêu ổn định kinh tế và phát triển của Argentina.

Bộ trưởng Caputo cho rằng kết quả bầu cử tại Mỹ về cơ bản đã nằm trong dự đoán, dù mức độ thất bại của đảng Cộng hòa lớn hơn dự kiến. Theo ông, diễn biến chính trị này không làm thay đổi nền tảng quan hệ song phương cũng như định hướng hợp tác giữa hai nước.

Bên cạnh vấn đề đối ngoại, ông Caputo đề cập triển vọng kinh tế Argentina, khẳng định khả năng cạnh tranh của nền kinh tế không phụ thuộc chủ yếu vào việc điều chỉnh tỷ giá mà cần tập trung xử lý những hạn chế mang tính cơ cấu.

Ông Caputo cũng bác bỏ nhận định cho rằng đồng peso nhất thiết phải mất giá trong năm 2027, đồng thời cho biết Chính phủ đang chuẩn bị các công cụ cần thiết để ứng phó với những tình huống có thể phát sinh.

Bộ trưởng Caputo nhấn mạnh Argentina cần củng cố niềm tin thị trường, mở rộng tín dụng và khuyến khích khu vực tư nhân tăng đầu tư, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững./.

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