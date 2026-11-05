Các nghị sỹ Argentina ủng hộ Cuba, phản đối lệnh cấm vận của Mỹ

Ngày 4/11 (giờ địa phương), tại trụ sở Hạ viện Argentina, các nghị sỹ thuộc liên minh Vì Tổ quốc (UP) đã tổ chức giới thiệu cuốn sách mang tên “Cuba không đơn độc - 100 năm Fidel,” thể hiện tình đoàn kết, sự ủng hộ đối với nhân dân Cuba và kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với quốc đảo Caribe này.

Sự kiện do Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Cuba tổ chức dưới sự điều phối của nghị sỹ Blanca Osuna.

Cuốn sách “Cuba không đơn độc-100 năm Fidel,” được xuất bản nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ cách mạng Cuba (1926-2026). Ấn phẩm do nhà báo Argentina, Lidia Fagale biên soạn, với lời tựa của nhà văn, phóng viên chiến trường nổi tiếng, Stella Calloni, tập trung phản ánh phong trào đoàn kết quốc tế với Cuba trong giai đoạn 2025-2026.

Nhân dịp này, các nghị sỹ Argentina cũng thúc đẩy một dự thảo nghị quyết của Hạ viện, trong đó tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương, quyền tự quyết của các dân tộc, bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và phản đối các biện pháp cưỡng chế đơn phương gây ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế quốc tế.

Văn kiện nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Hoạt động trên diễn ra trong bối cảnh ngày 28/10 vừa qua, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết thường niên kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba. Đây là lần thứ 34 kể từ năm 1992 Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết này, tiếp tục khẳng định sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với việc chấm dứt các biện pháp cấm vận nhằm vào Cuba.

Theo số liệu do Cuba công bố, trong giai đoạn từ tháng 3/2025 đến tháng 2/2026, lệnh cấm vận của Mỹ gây thiệt hại kinh tế cho nước này hơn 8 tỷ USD, tăng 7% so với giai đoạn trước. Tổng thiệt hại tích lũy trong hơn 6 thập kỷ áp dụng lệnh cấm vận ước tính lên tới 178,7 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành.

Nghị sỹ Osuna nhấn mạnh việc tổ chức hoạt động giới thiệu hồ sơ tư liệu và lên tiếng ủng hộ Cuba xuất phát từ tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước.

Bà cho biết Cuba đã luôn sát cánh, hỗ trợ Argentina trong những thời điểm khó khăn, đồng thời tích cực tham gia các chương trình và chiến dịch hợp tác trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sự sống.

Nghị sỹ Osuna bày tỏ hy vọng những chuyển biến chính trị gần đây tại khu vực và quốc tế sẽ tạo thêm động lực cho tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia, đặc biệt là các nước Mỹ Latinh.

Bà khẳng định các nghị sỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy tình hữu nghị với Cuba, đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức hoạt động ngay tại Hạ viện Argentina là cách thể hiện sự hiện diện và cam kết sát cánh cùng nhân dân Cuba./.

Nga cam kết tiếp tục ủng hộ Cuba yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận Sau khi Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba, Nga đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trên.