Doanh nghiệp Nhật Bản cam kết đồng hành lâu dài với Việt Nam

Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng mở ra tầm nhìn mới cho chặng đường 50 năm hợp tác tiếp theo, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, ông Tsuchibashi Akito, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI), nhấn mạnh mong muốn chuyển hóa sự tin cậy chính trị thành hợp tác thiết thực trong phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi xanh và cải thiện môi trường đầu tư, khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản với Việt Nam.

Đánh giá về quan hệ song phương, ông Tsuchibashi Akito cho rằng Việt Nam và Nhật Bản đang có một trong những mối quan hệ bền chặt, tin cậy nhất trong lịch sử bang giao giữa hai nước.

Kể từ khi Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi mới và mở cửa nền kinh tế, Nhật Bản đã là một trong những quốc gia đầu tiên đầu tư tại Việt Nam, đồng thời kiên định hỗ trợ các nỗ lực công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Đến nay, Nhật Bản tiếp tục là nhà cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất, một trong những đối tác hợp tác lao động quan trọng, nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng đầu và đối tác thương mại lớn của Việt Nam.

Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là dấu mốc phản ánh sự tin tưởng và thấu hiểu được vun đắp qua nhiều thập kỷ.

Chủ tịch JCCI cũng đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong giai đoạn 2025-2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính khi đó đã có 3 lần gặp gỡ doanh nghiệp Nhật Bản, trong khi Thủ tướng đương nhiệm Lê Minh Hưng cũng chủ trì các cuộc đối thoại trực tiếp. Theo ông, đây là minh chứng cho sự tin cậy của lãnh đạo Việt Nam đối với doanh nghiệp Nhật Bản với tư cách những đối tác lâu dài trong tiến trình phát triển đất nước.

Theo ông Tsuchibashi Akito, các doanh nghiệp Nhật Bản đang đóng góp vào kinh tế Việt Nam thông qua đầu tư, tạo việc làm, đóng góp ngân sách, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cấp chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao hơn và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, sự tham gia của doanh nghiệp Nhật Bản có thể tiếp tục phát huy vai trò quan trọng.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, ông Tsuchibashi Akito nhấn mạnh 3 lĩnh vực cần được ưu tiên. Trước hết là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo ông, đây là yếu tố quyết định đối với mục tiêu trở thành quốc gia công nghiệp phát triển của Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp Nhật Bản đã tham gia đào tạo nhân viên, bồi dưỡng kỹ năng, phát triển đội ngũ quản lý và chuyển giao công nghệ.

Thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước, nhất là trong đào tạo nhân lực cho sản xuất công nghệ cao, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Ông cũng đánh giá cao sự gia tăng số lượng người Việt Nam sang Nhật Bản học tập và làm việc, tích lũy kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế, sau đó trở về nước đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại doanh nghiệp. Đây không chỉ là hoạt động luân chuyển lao động mà còn tạo ra chu trình chuyển giao tri thức, công nghệ và kinh nghiệm từ Nhật Bản trở lại Việt Nam. Ông kỳ vọng chính phủ hai nước tiếp tục ủng hộ và nhân rộng mô hình này.

Lĩnh vực thứ hai là chuyển đổi xanh và phát triển năng lượng. Theo ông Tsuchibashi Akito, Việt Nam đứng trước yêu cầu vừa bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ tăng trưởng, vừa thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Trong khi đó, doanh nghiệp Nhật Bản có kinh nghiệm và thế mạnh về hạ tầng năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, công nghệ môi trường, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), năng lượng tái tạo và giảm phát thải carbon trong công nghiệp.

Ông đặc biệt đề cập sáng kiến “Cộng đồng Phát thải ròng bằng 0 châu Á” (AZEC) do Chính phủ Nhật Bản khởi xướng, nhằm thúc đẩy các dự án giảm phát thải và năng lượng tại châu Á, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng tăng, việc triển khai các dự án vừa bảo đảm an ninh năng lượng, vừa hỗ trợ mục tiêu trung hòa carbon có ý nghĩa cấp thiết. Chủ tịch JCCI kỳ vọng hai chính phủ tiếp tục ủng hộ và mở rộng hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến này.

Lĩnh vực thứ ba là cải thiện môi trường đầu tư. Ông Tsuchibashi Akito cho biết doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam với tầm nhìn dài hạn, hướng tới đồng hành và cùng phát triển qua nhiều thập kỷ. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn Việt Nam tiếp tục nâng cao tính minh bạch của hệ thống pháp lý, tăng khả năng dự báo chính sách và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch sẽ tạo điều kiện thu hút các dòng vốn đầu tư mới, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển nhân lực, đem lại lợi ích cho cả hai nước.

Khẳng định cam kết đồng hành lâu dài, Chủ tịch JCCI nhấn mạnh doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ xem Việt Nam là thị trường tiêu thụ hay điểm đến đầu tư, mà còn là đối tác cùng phát triển.

Khi Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp thông qua đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo số và nâng cao năng lực tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào các chuỗi giá trị công nghiệp.

Ông Tsuchibashi Akito bày tỏ hy vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nhật Bản sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, định hình tầm nhìn mới cho 50 năm hợp tác tiếp theo và tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước./.

Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các dự án năng lượng ở Việt Nam Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị JBIC hỗ trợ kết nối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản có năng lực tài chính và công nghệ để tham gia đầu tư vào các dự án về phát triển năng lượng tại Việt Nam.