VietinBank tăng tốc vượt bậc, khẳng định vị thế ngân hàng chủ lực

Tối ưu hiệu quả cân đối vốn và các mảng kinh doanh cốt lõi, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong 9 tháng năm 2026. Ngân hàng chủ động kiểm soát chi phí vốn, cơ cấu tối ưu danh mục tín dụng đi đôi với kiểm soát rủi ro, tập trung tăng trưởng các ngành/lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; khẳng định vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Tăng tốc vượt bậc

Tính đến 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đạt hơn 2,9 triệu tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 2,14 triệu tỷ đồng, tăng tương ứng 7,5%, phù hợp với diễn biến chung toàn ngành Ngân hàng và nền kinh tế. Tiền gửi của khách hàng đạt 1,94 triệu tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm, cho thấy niềm tin vững chắc của người dân và doanh nghiệp đối với VietinBank.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9 tháng năm 2026 của VietinBank đạt 60.300 tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng tăng 33,9% so với cùng kỳ năm trước; thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm 2026 tăng 27,7% so cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh nỗ lực tăng trưởng quy mô tích cực và bền vững của ngân hàng với tốc độ tăng trưởng bình quân so cùng kỳ đạt khoảng 14%.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong 9 tháng năm 2026 của VietinBank tăng 42,5% so cùng kỳ năm 2025. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ việc VietinBank triển khai các giải pháp đồng bộ thúc đẩy công tác bán đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng đa dạng, toàn diện các nhu cầu dịch vụ tài chính của khách hàng. Bên cạnh đó, VietinBank tiếp tục phát triển các nền tảng kết nối thanh toán, đa dạng hóa kênh thanh toán và ứng dụng số hóa trong lĩnh vực thanh toán và tài trợ thương mại.

Tại thời điểm 30/9/2026, VietinBank có tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 160%; tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp là 1,2%, phản ánh chất lượng tín dụng trong tầm kiểm soát. VietinBank tiếp tục quản lý danh mục tín dụng theo hướng chủ động, triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát chất lượng tín dụng… qua đó hỗ trợ kiểm soát chất lượng tài sản, bảo đảm hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Khơi nguồn tăng trưởng

Trong những tháng cuối năm 2026, VietinBank triển khai các giải pháp tín dụng với mức giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, góp phần giảm chi phí vốn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế. VietinBank triển khai chương trình tín dụng “Khơi nguồn tăng trưởng” với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm, dành cho doanh nghiệp vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh với thời gian vay lên đến 6 tháng.

Ghi dấu hành trình 3 năm chuyển đổi số toàn diện, VietinBank liên tiếp được vinh danh là “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu” tại Vietnam Outstanding Banking Awards 2026 và “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Vietnam Digital Awards 2026. Năm 2026, với chủ điểm “Hòa nhịp,” VietinBank triển khai hơn 90 sáng kiến gắn với chiến lược kinh doanh, ưu tiên nguồn lực cho các sáng kiến có tác động lớn, chuẩn hóa phương pháp và nhân rộng kết quả trên toàn hệ thống.

VietinBank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Đến năm 2026, VietinBank đã 9 lần liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đây là dấu mốc đáng tự hào, khẳng định niềm tin của khách hàng, cổ đông, đối tác và cộng đồng dành cho VietinBank; cũng là động lực để VietinBank tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Là ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, VietinBank không chỉ xuất sắc trong nhiệm vụ kinh tế mà còn tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội, từ năm 2010 đến nay, VietinBank đã dành trên 10.000 tỷ đồng cho an sinh, giáo dục, y tế và khắc phục thiên tai. Những đóng góp nổi bật đã giúp VietinBank được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2026, khẳng định uy tín và vị thế hàng đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước./.

VietinBank ưu đãi từ 6% dành cho doanh nghiệp vay vốn phục vụ sản xuất VietinBank triển khai chương trình “Khơi nguồn tăng trưởng” dành cho doanh nghiệp vay vốn sản xuất kinh doanh với lãi suất từ 6%/năm, thời hạn đến 6 tháng.