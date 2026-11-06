Hà Tĩnh: Sớm có giải pháp sử dụng khu đất vàng giữa trung tâm phường Sông Trí

Sở hữu vị trí đắc địa ngay Quốc lộ 1A, rộng gần 1,5 ha, khu sân vận động cũ tại phường Sông Trí (Hà Tĩnh) hiện vẫn trong tình trạng nhếch nhác, sử dụng thiếu đồng bộ.

Người dân mong muốn địa phương sớm giải quyết những bất cập trước mắt, đồng thời có phương án khai thác hiệu quả quỹ đất có giá trị này.

Khu đất vàng giữa trung tâm đô thị bị bỏ hoang

Khu đất sân vận động cũ tại tổ dân phố Nam Châu, phường Sông Trí nổi bật bởi vị trí tiếp giáp Quốc lộ 1 ở phía trước, ba mặt còn lại giáp các tuyến đường dân sinh và khu dân cư hiện hữu. Với diện tích gần 1,5 ha, đây được xem là một trong những khu đất có vị trí thuận lợi, nhiều lợi thế để phát triển các công trình thương mại, dịch vụ và không gian công cộng phục vụ dân sinh.

Trước đây, khu vực này là trung tâm văn hóa, thể thao của huyện Kỳ Anh, sau đó tiếp tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng khi thị xã Kỳ Anh được thành lập. Tuy nhiên, khi các cơ quan, đơn vị chuyển đến địa điểm mới, công năng của khu vực dần thay đổi. Sân vận động không còn được khai thác như trước, một số diện tích được sử dụng vào các mục đích tạm thời, khiến mặt bằng bị chia cắt, cảnh quan xuống cấp.

Hiện nay, nhiều khu vực trong khuôn viên sân vận động cũ xuất hiện tình trạng đất trống, mặt bằng nham nhở, cỏ dại mọc, vật liệu và phương tiện tập kết lộn xộn. Hệ thống thoát nước chưa bảo đảm khiến một số vị trí đọng nước, bùn lầy vào mùa mưa, bụi bẩn khi thời tiết nắng nóng. Tình trạng này kéo dài không những ảnh hưởng đến mỹ quan tại khu vực trung tâm phường mà còn tác động trực tiếp đến đời sống các hộ dân xung quanh.

Ông Phan Thanh Kỳ, người dân tổ dân phố Nam Châu, cho biết khu sân vận động từng là địa điểm sinh hoạt thể thao quen thuộc của người dân địa phương. Sau khi các cơ quan, đơn vị chuyển đến địa điểm mới, khu vực này dần bị bỏ trống, thiếu sự quản lý, chỉnh trang thường xuyên.

Theo ông Kỳ, tình trạng ô nhiễm, mất mỹ quan kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Trong khi đó, nhu cầu về không gian công cộng để người cao tuổi đi bộ, tập thể dục, thanh thiếu niên chơi thể thao và trẻ em vui chơi vẫn rất lớn.

Khu vực sân vận động cũ hiện chưa đáp ứng yêu cầu về cảnh quan, vệ sinh môi trường tại khu dân cư. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

“Khu sân vận động này đã bị bỏ hoang từ khi thị trấn Kỳ Anh chuyển lên thị xã, các cơ quan, đơn vị lần lượt chuyển đến địa điểm mới. Từ đó đến nay, khu vực không còn được sử dụng đúng công năng, cảnh quan xuống cấp, tình trạng rác thải, ô nhiễm môi trường diễn ra trong thời gian dài. Chúng tôi mong muốn địa phương sớm có phương án cải tạo khu vực này, giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm, bảo đảm cảnh quan và môi trường sống," ông Phan Thanh Kỳ kiến nghị.

Từ thực tế sinh sống gần khu vực sân vận động cũ, ông Đặng Bá Trung, người dân tổ dân phố Nam Châu, cho rằng việc sử dụng khu đất trong thời gian qua thiếu tính ổn định, mỗi giai đoạn lại có một mục đích khác nhau, khiến cảnh quan sân vận động bị phá vỡ. Đáng lo ngại, tình trạng tắc nghẽn hệ thống thoát nước khiến khu vực thường xuyên ngập úng khi mưa lớn, ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận.

“Đây là khu đất có vị trí đẹp, từng là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đông vui của người dân. Nếu tiếp tục để tình trạng sử dụng manh mún, thiếu đồng bộ như hiện nay sẽ gây lãng phí tài nguyên đất đai, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường đô thị," ông Trung nhận xét.

Người dân cho rằng, với lợi thế nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 1, ba mặt tiếp giáp đường giao thông và khu dân cư, khu đất cần được tính toán phương án sử dụng tương xứng với giá trị vị trí. Việc chậm đưa khu đất vào khai thác hiệu quả không những gây lãng phí nguồn lực đất đai mà còn bỏ lỡ cơ hội hình thành một không gian dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng có ý nghĩa đối với đô thị Sông Trí.

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch

Trao đổi về những phản ánh của người dân, ông Võ Văn Hậu, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Nam Châu, cho biết khu sân vận động trước đây thuộc Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện Kỳ Anh và sau đó là thị xã Kỳ Anh. Khi các đơn vị hành chính được sắp xếp, cơ sở văn hóa, thể thao chuyển đến địa điểm mới, khu đất này chưa được xác định phương án khai thác, sử dụng phù hợp trong giai đoạn chuyển tiếp.

Theo ông Hậu, thời gian qua, một số hoạt động sử dụng tạm thời khu đất đã phát sinh bất cập, nhất là tình trạng bụi bẩn vào mùa nắng, bùn lầy khi mùa mưa đến. Trước kiến nghị của người dân, UBND phường đã tiếp thu, từng bước triển khai các biện pháp khắc phục, phối hợp tổng vệ sinh và chỉnh trang đô thị.

“Người dân mong muốn khu vực này được vệ sinh thường xuyên hơn, nhất là trong thời gian chờ triển khai dự án. Đây là kiến nghị chính đáng, phường và tổ dân phố sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị môi trường đô thị để xử lý những vấn đề phát sinh," ông Võ Văn Hậu cho biết.

Thông tin về định hướng sử dụng khu đất, ông Phan Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Trí, cho biết khu vực sân vận động cũ có diện tích gần 1,5 ha, trước đây thuộc khuôn viên Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường đã rà soát, đưa tài sản công vào quản lý theo quy định.

Nhiều cấu kiện bê tông, cột điện được tập kết trong khuôn viên sân vận động cũ tại tổ dân phố Nam Châu, phường Sông Trí. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Trí, Phan Văn Quang, trước đây khu đất được quy hoạch làm trung tâm văn hóa, thể thao phục vụ chung cho Khu kinh tế Vũng Áng. Tuy nhiên, trước yêu cầu điều chỉnh không gian phát triển và nhu cầu sử dụng thực tế, phường đã đề xuất tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh quy hoạch khu vực này theo hướng phát triển trung tâm thương mại, dịch vụ. Định hướng là hình thành một quần thể phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí và sinh hoạt của người dân trên địa bàn Vũng Áng nói chung, khu vực phường Sông Trí nói riêng. Không gian này dự kiến được kết nối với đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của phường, khu vui chơi, giải trí và công viên cây xanh.

“Phường đang tích cực báo cáo các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh để triển khai các bước tiếp theo, lựa chọn đơn vị có chức năng, năng lực thực hiện dự án trung tâm thương mại, dịch vụ, bảo đảm các công năng phục vụ nhu cầu của người dân," ông Phan Văn Quang thông tin.

Trong thời gian chờ hoàn thiện các thủ tục và triển khai phương án sử dụng lâu dài, Ủy ban Nhân dân phường đang giao các đơn vị liên quan thực hiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu vực. Việc tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp sử dụng tạm thời mặt bằng cũng được địa phương lý giải là nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn khó khăn, đồng thời phục vụ một số nhu cầu an sinh xã hội.

Với lợi thế về vị trí, quy mô và khả năng kết nối giao thông, khu đất sân vận động cũ có nhiều tiềm năng để trở thành điểm nhấn trong không gian đô thị Sông Trí. Tuy nhiên, từ một khu đất có vị trí đắc địa đến một công trình được khai thác hiệu quả vẫn cần những bước đi cụ thể, đồng bộ và đúng quy định.

Trước mắt, việc xử lý tình trạng nhếch nhác, bảo đảm vệ sinh môi trường cần được thực hiện thường xuyên; về lâu dài, phương án quy hoạch và sử dụng khu đất cần sớm được hoàn thiện, tránh để nguồn lực đất đai có giá trị tiếp tục bị bỏ ngỏ./.

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