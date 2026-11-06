Cà Mau phân loại và tháo gỡ vướng mắc cho 72 dự án tồn đọng

Đánh giá của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 600 tỉnh Cà Mau do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng cho thấy, đến hết tháng 10/2026, trong tổng số 72 dự án của tỉnh được rà soát, đến nay đã có 33 dự án hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, được chuyển sang nhóm theo dõi thường xuyên.

Tổ giúp việc cũng đã đề xuất chuyển tiếp 12 dự án sang nhóm đã giải quyết xong trở ngại trên Hệ thống 751 của Trung ương, mở ra không gian phát triển mới cho các dự án này.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, Lữ Quang Ngời, điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo của tỉnh là việc phân loại cụ thể từng nhóm dự án, xác định rõ trách nhiệm, giải pháp và tiến độ thực hiện, tránh tình trạng đánh giá, xử lý chung chung, không có trọng tâm, trọng điểm.

Đối với 33 dự án đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, tỉnh tiếp tục theo dõi sát sao, chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Đáng chú ý, 4 dự án đã chính thức hoàn thành công tác thu hồi chủ trương đầu tư và chấm dứt hoạt động, bao gồm Dự án Khu dân cư mật độ cao Khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời; Dự án Trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao; Dự án nhà ở Khu dân cư chợ Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước; và Dự án Khu triển lãm hội chợ. Các sở, ngành, địa phương cũng đang khẩn trương cập nhật các nội dung này vào quy hoạch, chuẩn bị điều kiện để kêu gọi đầu tư mới theo đúng quy định pháp luật.

Các dự án lớn, phức tạp cũng đang được lãnh đạo tỉnh, các Sở, ngành địa phương giải quyết từng bước, trao đổi thẳng thắn về trình tự thủ tục, đánh giá tính khả thi và quan điểm của các bộ, ngành trung ương; cho tạm ngừng hợp đồng, mở đường cho các bước xử lý tiếp theo theo đúng quy trình, hoặc tiếp tục hoàn thiện thủ tục, điều chỉnh phân kỳ đầu tư, giao đất, thu hồi nợ đọng tài chính, từng bước tháo gỡ nút thắt...

Kết quả nổi bật trong tích cực tháo gỡ khó khăn các dự án tồn đọng kéo dài vừa qua là có 12 dự án được tỉnh đề xuất hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và cập nhật chuyển nhóm trên Hệ thống 751, trong đó có 3 dự án đã có bản án Tòa án đều đã được các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định, hoàn thiện thủ tục đấu giá tài sản. Các dự án này sẽ được chuyển sang Nhóm 1, giao các đơn vị tiếp tục theo dõi, hướng dẫn người trúng đấu giá thực hiện các thủ tục triển khai sau này.

Hai dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (BT) - đã hoàn thành phần xây dựng, bàn giao hạ tầng cho nhà nước; những vướng mắc còn lại liên quan đến điều chỉnh hợp đồng và quyết toán công trình đang được đàm phán theo Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP của Chính phủ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc giải quyết dứt điểm và 7 dự án có khó khăn về đất đai, tài chính, kết luận thanh tra… đều đã cơ bản giải quyết xong những trách nhiệm của phía nhà nước. Đối với trường hợp nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ, tỉnh kiên quyết xem xét thu hồi chủ trương, chấm dứt hoạt động.

Cùng với những dự án có tiến triển tốt, tỉnh Cà Mau cũng không bỏ qua những trường hợp khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp nhiều cấp, nhiều ngành. Cụ thể, có 8 dự án có sai sót về thẩm quyền thu hồi đất đã được chuyển từ Nhóm 5 sang Nhóm 4 trên Hệ thống 751, gửi bộ, ngành trung ương xem xét, hướng dẫn theo cơ chế đặc thù; Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành báo cáo số 709/BC-Ủy ban Nhân dân ngày 26/10/2026, đề xuất giải pháp cụ thể cho từng trường hợp.

5 dự án đang trong quá trình điều tra, xử lý được giao cho Công an tỉnh chủ trì phối hợp, đối chiếu với các kết luận của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, xây dựng phương án xử lý trình Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các cấp ngành xem xét cho ý kiến chỉ đạo. 13 dự án đã có kết luận thanh tra tiếp tục được rà soát, như nhóm các dự án trồng rừng nguyên liệu đang hoàn thiện phương án sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp; các dự án hạ tầng hành chính, tái định cư, du lịch… được giao tiến độ cụ thể đến cuối năm 2027 hoặc yêu cầu hoàn thiện phương án xử lý trong tháng 11/2026.

Đánh giá tình hình tháo gỡ khó khăn các Dự án tồn đọng kéo dài, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban chỉ đạo đã thẳng thắn chỉ ra công tác tháo gỡ khó khăn tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu. Lãnh đạo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt hơn nữa; không để tình trạng đùn đẩy, chậm trễ trong xử lý công việc; đồng thời kiên trì tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải: "Chúng ta phải xem việc giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng không chỉ là nhiệm vụ kinh tế, mà là yêu cầu chính trị, là giải pháp giải phóng nguồn lực quý giá cho phát triển. Mọi giải pháp đều đặt trên cơ sở pháp lý vững chắc, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; kiên quyết không để phát sinh tranh chấp, khiếu nại phức tạp, nhất là các dự án có yếu tố nước ngoài."

Với phương châm “không để dự án nào bị bỏ quên, không để khó khăn nào kéo dài không giải quyết," tỉnh Cà Mau đang từng ngày, từng giờ nỗ lực tháo gỡ từng nút thắt, khơi thông những “điểm nghẽn” của các dự án, biến thành động lực tăng trưởng thực sự, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của địa phương ở vùng cực Nam của Tổ quốc ngày càng phát triển nhanh, mạnh và bền vững./.

Tăng tốc xử lý dự án tồn đọng, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng Tỉnh Lâm Đồng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; đồng thời tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng.