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Nhật Bản: Hạ viện thông qua dự luật cắt giảm thuế tiêu thụ

Việc các đảng đối lập phản đối việc thông qua dự luật cắt giảm thuế tiêu thụ là dấu hiệu dự báo văn bản này có thể gặp nhiều khó khăn tại Thượng viện, nơi liên minh cầm quyền không có đa số.

Bích Liên
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 6/11, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua Dự luật cắt giảm thuế tiêu thụ đối với thực phẩm và đồ uống, đồng thời đề xuất chương trình trợ cấp tiền mặt liên quan đến thu nhập.

Dự luật mới quy định cắt giảm thuế từ 8% xuống 1% đối với thực phẩm và đồ uống trong 2 năm, bắt đầu từ tháng 4/2027.

Dự luật cũng sẽ giới thiệu hệ thống trợ cấp tiền mặt gắn liền với thu nhập cho người có thu nhập thấp, ban đầu được tài trợ bằng một khoản tiền tương đương 1% doanh thu thuế tiêu thụ và sẽ được triển khai đầy đủ vào năm tài chính 2029.

Là ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong phiên họp bất thường của Quốc hội kéo dài đến ngày 12/12, dự luật trên được thông qua nhờ đa số áp đảo của liên minh cầm quyền tại Hạ viện.

Tuy nhiên, việc các đảng đối lập phản đối việc thông qua dự luật là dấu hiệu dự báo văn bản này có thể gặp nhiều khó khăn tại Thượng viện, nơi liên minh cầm quyền không có đa số.

Cuộc tranh luận tại Hạ viện kết thúc với nhiều băn khoăn về việc chính phủ sẽ bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách dự kiến từ doanh thu thuế ước tính đạt khoảng 10.000 tỷ yen (63 tỷ USD) trong 2 năm tới như thế nào, và sự không chắc chắn về thiết kế của hệ thống trợ cấp tiền mặt./.

(TTXVN/Vietnam+)
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