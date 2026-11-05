Triều Tiên tiến hành thử nghiệm tên lửa phòng không thế hệ mới

Ngày 4/11, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo nước này đã tiến hành phóng thử nhằm kiểm chứng các đặc tính kỹ thuật của tổ hợp tên lửa phòng không (đất đối không) thế hệ mới.

Cuộc thử nghiệm do ông Kim Jong Sik, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, trực tiếp thị sát, cùng các quan chức lãnh đạo của Tổng cục Tên lửa và giới nghiên cứu khoa học quốc phòng.

KCNA cho biết cuộc thử nghiệm đã kiểm chứng kiểm chứng các vật liệu bay mới, phương thức dẫn đường đa hợp thông minh, khả năng nhận dạng mục tiêu và bám bắt-đánh chặn của hệ thống tên lửa phòng không, đồng thời xác nhận lần cuối các đặc tính kỹ thuật cũng như độ tin cậy của thiết bị xử lý thông tin phát hiện mục tiêu.

Cũng theo KCNA, trong cùng ngày 4/11, một cuộc diễn tập hỏa lực mẫu đã được tiến hành với các đơn vị hỏa lực trực thuộc lực lượng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa tại khu vực miền Đông.

Trong khuôn khổ cuộc diễn tập, đơn vị được huy động đã phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa và hoàn thành nhiệm vụ tấn công chính xác vào một mục tiêu sân bay giả định.

KCNA nhận định các hoạt động thử nghiệm và diễn tập lần này nằm trong chuỗi hoạt động thường xuyên của các cơ quan quốc phòng và quân sự các cấp nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật của các hệ thống tác chiến cũng như tăng cường độ tin cậy chiến đấu của các loại vũ khí chiến lược./.

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