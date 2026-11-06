Australia xem xét siết chặt quy định chứng minh tài chính đối với du học sinh

Bộ Di trú Australia vừa công bố tài liệu tham vấn về đề xuất cải cách quy định chứng minh năng lực tài chính đối với người xin thị thực du học (Subclass 500).

Đáng chú ý, cơ quan này đang xem xét phương án yêu cầu người nộp đơn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng tại Australia và duy trì số dư trong một khoảng thời gian nhất định trước khi nộp hồ sơ xin thị thực.

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn tài liệu tham vấn của Bộ Di trú Australia cho biết, việc cải cách nhằm bảo đảm sinh viên quốc tế có đủ khả năng chi trả học phí và sinh hoạt phí, đồng thời tăng tính minh bạch và khả năng xác minh nguồn gốc tài chính.

Theo tài liệu, Bộ Di trú Australia đang lấy ý kiến về 4 phương án cải cách dài hạn. Trong đó, phương án 1 và 2 yêu cầu người xin thị thực chứng minh có 50% tổng học phí và sinh hoạt phí cho toàn khóa học trong tài khoản ngân hàng tại Australia đứng tên mình. Số tiền này phải được duy trì ít nhất 1 tháng theo phương án 1, kèm lịch giải ngân, hoặc 3 tháng theo phương án 2, không bắt buộc có lịch giải ngân.

Phương án 3 yêu cầu chứng minh đủ 100% chi phí cho 12 tháng đầu tiên hoặc toàn bộ khóa học nếu thời gian học ngắn hơn, đồng thời duy trì số tiền trong tài khoản tại Australia ít nhất 3 tháng trước khi nộp hồ sơ. Phương án 4 cho phép sử dụng nguồn tài trợ từ các tổ chức tài chính được công nhận hoặc tiền cá nhân, nhưng phải chịu sự giám sát và kiểm tra chặt chẽ.

Trong thời gian nghiên cứu xây dựng cơ chế dài hạn, Bộ Di trú Australia cũng xem xét áp dụng biện pháp tạm thời đối với người nộp hồ sơ xin thị thực chính đến từ các quốc gia thuộc nhóm Evidence Level 3 - nhóm có yêu cầu kiểm tra bằng chứng cao hơn.

Theo đề xuất, những trường hợp này phải cung cấp đầy đủ bằng chứng tài chính ngay khi nộp hồ sơ, không phụ thuộc vào mức độ chứng cứ của cơ sở giáo dục mà họ đăng ký theo học.

Bộ Di trú Australia nhấn mạnh đây mới là các phương án đang được đưa ra lấy ý kiến, chưa phải quy định chính thức. Thời hạn tiếp nhận ý kiến tham vấn kết thúc vào 8h ngày 23/11/2026 (giờ Việt Nam).

Trong thời gian này, hồ sơ xin thị thực du học Subclass 500 vẫn được xét theo quy định hiện hành./.

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