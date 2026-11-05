Thế giới đối mặt nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng kiểm soát viên không lưu

Ngành hàng không toàn cầu đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt kiểm soát viên không lưu ngày càng nghiêm trọng, khiến nhiều quốc gia đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự từ nước ngoài, làm gia tăng lo ngại về an toàn bay và nguy cơ gián đoạn hoạt động hàng không.

Dự báo năm 2025 của công ty đào tạo hàng không CAE cho thấy thế giới cần bổ sung khoảng 71.000 kiểm soát viên không lưu từ nay đến năm 2034.

Tuy nhiên, lực lượng lao động già hóa, thời gian đào tạo kéo dài và xu hướng chuyển việc sang các quốc gia có mức lương, điều kiện làm việc tốt hơn đang khiến tình trạng thiếu nhân lực trở nên phức tạp.

Australia, Mỹ và Canada là những quốc gia đã ghi nhận tình trạng gián đoạn chuyến bay do thiếu kiểm soát viên không lưu.

Tại Australia, hàng chục nhân viên đã nghỉ việc hoặc cân nhắc chuyển ra nước ngoài, trong đó Qatar đang nổi lên là điểm đến tuyển dụng.

Canada cũng bắt đầu tuyển dụng có chọn lọc nhân sự nước ngoài, trong khi Nam Phi và New Zealand kêu gọi phối hợp quốc tế nhằm tránh tình trạng các nước cạnh tranh tuyển dụng, khiến thiếu hụt nhân lực dịch chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác.

Tổ chức Dịch vụ Điều hành bay Dân dụng (CANSO) đang nghiên cứu cơ chế chia sẻ chi phí đào tạo giữa các đơn vị sử dụng lao động, nhằm giảm thiệt hại cho những quốc gia đầu tư đào tạo nhưng sau đó mất nhân sự vào thị trường quốc tế.

Tại Israel, Cơ quan Quản lý Sân bay cho biết hiện có 234 vị trí kiểm soát viên không lưu được phê duyệt và chưa dự báo thiếu hụt nhân sự trong những năm tới.

Tuy nhiên, cơ quan này thừa nhận số nhân viên nghỉ việc đang gia tăng, trong khi quá trình tuyển chọn và đào tạo người thay thế có thể kéo dài tới 5 năm.

Các chuyên gia nhận định việc tuyển dụng nhân sự từ nước ngoài chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, ngành hàng không cần mở rộng năng lực đào tạo, cải thiện điều kiện làm việc và xây dựng chính sách giữ chân nhân lực nhằm bảo đảm an toàn và ổn định hoạt động bay./.

Anh: Sự cố kiểm soát không lưu gây đình trệ hơn 1.000 chuyến bay Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24, tính đến 20h cùng ngày giờ địa phương (2h sáng 9/9 theo giờ Việt Nam), tổng cộng 1.055 chuyến bay đến và đi từ các sân bay của Anh đã bị hủy.