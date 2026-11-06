Lượng phát thải của Trung Quốc giảm nhanh nhất kể từ đại dịch COVID-19

Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) công bố ngày 6/11 trên trang Carbon Brief, lượng phát thải khí CO2 của Trung Quốc trong quý 3/2026 giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ đại dịch COVID-19, do tác động của cuộc chiến tại Trung Đông.

CREA cho biết lượng phát thải của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giảm 3,1% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2026. Tình trạng gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz trọng yếu đã ảnh hưởng nặng nề tới các chuyến hàng chở dầu tới Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất.

Dẫn số liệu chính thức và dữ liệu thương mại, báo cáo của CREA cho biết tổng lượng dầu tiêu thụ của Trung Quốc giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lượng dầu dùng cho giao thông vận tải giảm 9%.

Ông Lauri Myllyvirta, đồng sáng lập kiêm chuyên gia phân tích của CREA, cho rằng chắc chắn tiêu thụ dầu sẽ phục hồi phần nào nếu giá giảm. Tuy nhiên, theo ông, nhiều khả năng mức tiêu thụ dầu của Trung Quốc đã đạt đỉnh trước cú sốc này. Ông nhận định cú sốc rõ ràng đã đẩy nhanh xu hướng điện khí hóa và quá trình dịch chuyển khỏi dầu mỏ.

Lượng than tiêu thụ cũng giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, dù Trung Quốc vẫn xây dựng nhanh các nhà máy điện than mới.

Ông Gao Yuhe, Trưởng dự án tại văn phòng Bắc Kinh của tổ chức môi trường Greenpeace Đông Á, cho rằng việc điện than duy trì xu hướng giảm là yếu tố then chốt để phát triển hơn nữa năng lượng tái tạo. Đồng thời, theo ông, cần mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo và thúc đẩy thị trường hóa năng lượng tái tạo cùng các hệ thống lưu trữ năng lượng.

Công suất năng lượng tái tạo lắp đặt tại Trung Quốc đã tăng trưởng bùng nổ, trong khi tỷ trọng than trong cơ cấu năng lượng giảm dần trong những năm gần đây.

Hiện Trung Quốc là nước phát thải lớn nhất thế giới, chiếm hơn 30% lượng khí nhà kính toàn cầu. Lãnh đạo nước này đã cam kết đẩy mạnh nỗ lực giảm phát thải CO2 và thúc đẩy chuyển đổi xanh, với mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060./.

Trung Quốc tăng chế tài xử phạt vi phạm về phát thải carbon Quy định sửa đổi về giao dịch phát thải carbon do Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc công bố mới đây nêu rõ mức phạt ban đầu từ 1 triệu Nhân dân tệ đến 5 triệu Nhân dân tệ.