WHO thử nghiệm lâm sàng 2 vaccine mới phòng Ebola

Ngày 4/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đưa 2 ứng cử viên vaccine mới phòng virus Ebola vào chương trình thử nghiệm lâm sàng tại CHDC Congo, nhằm ứng phó với đợt bùng phát dịch do virus Bundibugyo gây ra.

Đây là lần đầu tiên các vaccine được thiết kế chuyên biệt cho chủng virus này được đưa vào đánh giá trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, 2 ứng cử viên vaccine gồm ChAdOx1, do Đại học Oxford (Anh) phối hợp với Viện Huyết thanh Ấn Độ phát triển, và mRNA-1469 của hãng công nghệ sinh học Moderna (Mỹ).

Các chuyên gia độc lập của WHO đã khuyến nghị đưa 2 ứng cử viên vaccine này vào chương trình thử nghiệm Tumaini đang triển khai tại CHDC Congo, trên cơ sở các kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng và thử nghiệm ban đầu. Tuy nhiên, việc triển khai tiêm chủng trong khuôn khổ thử nghiệm vẫn cần có sự chấp thuận của cơ quan quản lý quốc gia.



Chương trình do Viện nghiên cứu Y sinh quốc gia CHDC Congo chủ trì, với sự hỗ trợ của WHO, Đại học Antwerp (Bỉ), Tổ chức Bác sỹ không biên giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi. Thử nghiệm được tiến hành theo phương pháp tiêm chủng theo vòng, tập trung vào những người có tiếp xúc với các bệnh nhân được xác nhận nhiễm virus. Kết quả nghiên cứu dự kiến được công bố vào đầu năm 2027.



Theo WHO, virus Bundibugyo là tác nhân gây ra đợt bùng phát dịch hiện nay và hiện chưa có vaccine được cấp phép hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng virus này. Vaccine Ervebo hiện được sử dụng trong một thử nghiệm khác chỉ được cấp phép phòng virus Ebola chủng Zaire; khả năng tạo miễn dịch chéo đối với chủng Bundibugyo vẫn đang được nghiên cứu.



CDC châu Phi cho biết, tính đến đầu tháng 11 này, châu Phi ghi nhận 10.444 ca nhiễm virus Bundibugyo và hơn 5.300 trường hợp tử vong, chủ yếu tại CHDC Congo. Kenya ghi nhận 9 ca mắc, trong đó có 2 trường hợp tử vong, trong khi Nigeria xác nhận một ca bệnh.



WHO nhấn mạnh vaccine là công cụ quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh, song không thể thay thế các biện pháp kiểm soát dịch như phát hiện, điều trị sớm, truy vết người tiếp xúc, cách ly bệnh nhân, bảo đảm an toàn trong mai táng và huy động sự tham gia của cộng đồng./.

WHO cảnh báo dịch tả nghiêm trọng tại Cộng hòa Dân chủ Congo WHO cảnh báo nguy cơ dịch tả tiếp tục lan rộng trong khi Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn đang phải ứng phó với dịch Ebola, dẫn tới tình trạng khủng hoảng y tế chồng lấn tại quốc gia này.